Once delegaciones de estudiantes y asociaciones muestran su trabajo en la I Feria de San Alberto

Martes, 13 de noviembre de 2018

El hall de la facultad ha acogido durante toda la mañana esta novedosa feria que se incluye en los actos de las fiestas patronales de Ciencias

Los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca se encuentran inmersos ya en la celebración de sus fiestas patronales y como antesala del día grande, que tendrá lugar el jueves, para este martes han organizado la I Feria de San Alberto, un evento novedoso que nace con vocación de continuidad y que se ha desarrollado durante toda la mañana en el hall de la facultad con el principal objetivo de dar a conocer las diferentes delegaciones de estudiantes, así como las asociaciones culturales y las actividades que llevan a cabo a lo largo del curso.

Esta I Feria de San Alberto ha contado con un total de once puestos, pertenecientes a ocho asociaciones culturales que hacer actividades de divulgación y tres delegaciones de estudiantes, además de un stand dedicado al VIII Centenario de la Universidad. “Queremos dar visibilidad a asociaciones que muchas veces no tienen hueco en la feria de bienvenida de la Universidad y la idea es que sea un proyecto piloto para que en los próximos años se incremente y se extienda a otras facultades”, explican Sergio Rodríguez, Juan Manuel Otero y Ángel Canal, organizadores de la feria.

Once titulaciones y más de 3.500 alumnos celebrarán el jueves la festividad de San Alberto, patrón de la Facultad de Ciencias, una de las fiestas más numerosas de la Universidad de Salamanca. Los representantes de los estudiantes aseguran que esta celebración está lejos de la imagen que se da de otras universidades o colegios mayores, ya que “en las fiestas y las novatadas de Ciencias hay un ambiente amigable y cercano en el que no se comenten barbaridades como ocurre en otros lados”. Además, añaden que no todo “es alcohol y fiesta, también hay cultura detrás”, como lo demuestra esta feria o los distintos torneos que se están celebrando estos días.

Para la fiesta de San Alberto, que se celebra el jueves, se han programado diferentes actos como un pregón, una charanga desde la Facultad de Biología, un concurso de disfraces en la Plaza de la Merced, para después desplazarse todos los estudiantes hasta la zona de Gran Vía.

Fotografías: Alberto Martín