Izquierda Unida califica de “desastre y mala previsión” el asfaltado de la calle del Hospital de Béjar

Comunicado de la Asamblea Comarcal de Izquierda Unida Esta Asamblea entiende que las obras de mejora en cualquier calle siempre generan molestias a los vecinos y vecinas. Que a veces para poner las cosas bien, hay que ponerlas mal primero. Lo que no puede entender esta Asamblea es la mala organización que en general se está dando en el asfaltado pre-electoral de calles en Béjar. Con todas las calles empantanadas, vecinos y vecinas sufriendo, más días de lo previsto, las incomodidades ocasionadas por la mala gestión de las obras. Lo que esta Asamblea no entiende y quiere denunciar públicamente es que estas obras afecten de una manera absolutamente irresponsable al Hospital Virgen del Castañar, bloqueando su entrada e impidiendo el acceso de ambulancias como está ocurriendo esta misma mañana, y según trabajadores del hospital, sin previo aviso. Se da la circunstancia de que habiendo otra entrada por la trasera para ambulancias, el ascensor que se utiliza para las camillas está averiado, por lo que no se puede acceder con camillas a urgencias que está en una planta superior a esta entrada trasera. Esta es la previsión del Ayto. del PP, que ha tenido cuatro años para asfaltar las calles en mejores condiciones, tal vez con efectos más duraderos que la fina capa propagandística que están usando de cara a las elecciones, pero sobre todo y fundamentalmente, de una forma que no ponga en peligro la vida de nadie en una posible emergencia sanitaria, pudiendo haber planificado este asfaltado de la Travesía de Sta. Ana, contando con el personal del hospital para que ni su trabajo ni la salud de los pacientes se vea afectada por esta circunstancia. Asamblea Comarcal de Izquierda Unida