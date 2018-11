Los expertos reclaman a las administraciones un mayor conocimiento de las aguas subterráneas 

Lunes, 12 de noviembre de 2018

Destacan la importancia de un recurso clave y limitado, por lo que los acuíferos “deben explotarse de manera racional y sensata”

La Universidad de Salamanca acoge hasta el próximo jueves el Congreso Ibérico de Agua Subterránea, Medio Ambiente, Salud y Patrimonio con cuatro ejes temáticos: agua subterránea y medio ambiente; agua, salud y geología médica; agua subterránea y patrimonio y técnicas y aplicaciones en hidrogeología.

El agua subterránea, el mayor volumen de agua dulce al que la humanidad puede tener acceso, es el hilo conductor de un congreso que aboga por una explotación de los acuíferos “de manera racional y sensata”. El presidente del Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, AIH, Bartolomé Andreo, consideró las aguas subterráneas como un elemento vertebrador del medio ambiente y esencial, “pero también para la salud de los ecosistemas”. Un agua que no siempre tiene la calidad necesaria para el abastecimiento humano, indicó, por su alto contenido en arsénico, por la contaminación agrícola o por el uso de productos farmacéuticos o cosméticos que no son eliminados con la depuración.

El presidente de la AIH también hizo referencia al agua como patrimonio, por lo que es “un bien a conservar” al ser clave en la salud, en el medio ambiente y en el patrimonio “y lo vertebra todo”. Sin embargo, y pese a la importancia de este recurso que consideró clave, limitado y no cuantificado “parece no importar mucho a las diferentes administraciones”, insistiendo en la necesidad de contar con técnicos y expertos que conozcan este ámbito. Mientras no se haga así, manifestó, las aguas subterráneas “seguirán siendo, además de ocultas, olvidadas” sin conocerse de qué agua disponemos “para gestionarla adecuadamente”.

Por su parte, Ángel González, jefe de la oficina de Planificación Hidrológica de la CHD, hizo referencia a la situación de la Cuenca del Duero, recordando que el año hidrológico terminó bien “con reservas en los embalses históricas”, y las últimas precipitaciones garantizarán la campaña de riego del año que viene, “aunque sea pronto para conocer qué va a ocurrir, pero las expectativas son positivas”. Asimismo, destacó la relevancia de las aguas subterráneas en la Comunidad y apuntó que se trabaja para conocerlas mejor “porque es uno de los problemas más importantes de la cuenca” porque hay masas de agua en mal estado con extracciones superiores a las recargas.

Elena Jiménez, presidenta de la Asociación Internacional de Geología Médica en España, IMGA y vicepresidente de la asociación internacional, hizo referencia a la presencia de enfermedades endémicas en el mundo que tienen que ver con la falta o exceso de micronutrientes necesarios para la vida, y ahí está la Geología Médica, que “defiende el conocimiento del medio natural” a la hora de conocer enfermedades como el bocio por la falta de yodo o el exceso de flúor o el arsénico. Entre los retos, establecer puentes de colaboración con los médicos, sobre todo con salud , especialmente con toxicología o epidemiología.

El congreso está organizado por AIH-GE, AIH-GP; IMGA-España, PMG y cuenta con la colaboración del Instituto eCyT de la Universidad de Salamanca.