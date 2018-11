“Hemos conseguido algo más que una victoria contra la Ponferradina”

Domingo, 11 de noviembre de 2018

El técnico asturiano consideró que su “rival hizo un gran partido pero su mayor problema en el partido fue Unionistas”

El entrenador de Unionistas de Salamanca, Roberto Aguirre, compareció tras la victoria de su equipo ante la Ponferradina gracias al gol conseguido por Diego Hernández en el minuto 89 de partido.

Felicidad: lo hemos celebrado en el vestuario. El momento lo merecía.

Diego Hernández: me comentaba al final del partido que sabía que iba a meter el gol. Tiene muy buenas condiciones y las lesiones son una pena. Siempre aporta con ganas, entusiasmo y la verdad es que es muy importante. Se lo merece.

Vencer al invicto: la victoria es un plus por el rival y por todo lo que se juntaba. Veníamos de cinco partidos sin perder, cuatro empates y ya queríamos ganar. Hoy para nosotros era un rubrica a la dinámica positiva. Lo hemos hecho precisamente contra el líder. Son tres puntos importantes. No sé lo que pasará en Burgos, pero salímos con esa confianza que te da ganar.

Partido: no era fácil para ninguno de los dos. Era un partido complicado. La Ponferradina sufrió durante la primera media hora porque jugamos muy bien. No sabían muy bien que hacer. Dentro de esa dificultad, se mostraban fuertes a nivel defensivo. Nosotros sufrimos al final del primer tiempo. En el segundo tiempo no nos llegaron a dominar del todo a pesar de que llegaban con mayor facilidad. Han hecho un buen partido pero su mayor problema hemos sido nosotros. Hemos sabido estar a la altura de la Ponferradina.

Grada: el ambiente lo calienta rápidamente la grada. Como siempre, empujando al equipo y haciéndose notar. Los rivales van sabiendo lo que es venir aquí. Es una victoria de la afición también.

Algo más que una victoria: no todos los domingos se gana al líder. Salímos muy reforzados y creyendo que podemos con todo. El domingo vamos a Burgos, ayer hicieron un gran partido y merecieron más. A partir de mañana, veremos como sigue el equipo. El equipo se mantiene en su línea para poder responder en todas las facetas del juego.