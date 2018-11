Pleitos tengas

La consabida y fundamentada maldición gitana ha salido a la palestra en estas semanas pasadas, en las que una vez más se ha puesto de manifiesto que sería posible ir a dar la clase con un simple periódico: con el simple comentario desinhibido de las noticias de una portada tendríamos para un semestre completo. A veces porque lo que se cuenta no es exactamente la realidad y otras porque la realidad resulta ser más compleja que lo previsto por el más conspicuo de los sabios.

Nos valdría como ejemplo el sainete que ha parecido representarse en la plaza de la Villa de París de nuestra ciudad capital, en el antiguo Convento de las Salesas, a cuenta de un malhadado artículo del Reglamento sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuya correspondencia con la Ley se trató de poner en duda después de años de una reiterada interpretación contraria. Lo que hubiera pasado como un episodio más de la controvertida historia de nuestro Tribunal Supremo, y tal vez no el más grave -recuérdese aquel acuerdo por el que un pleno no jurisdiccional cambió el sentido ni más menos que de la ley reguladora del recurso de casación civil-, se convirtió por las circunstancias del momento en una causa de estupefacción general.

Y no es que nuestros respetables Magistrados no sepan de sobra que no sólo es necesaria la objetividad para su trabajo, sino que también es esencial la apariencia de ostentarla; en lo cual algunos han fracasado estrepitosamente. Hasta los políticos de signos diversos se han manifestado de manera crítica y aún el propio Presidente del Alto Tribunal tuvo que salir a las pantallas en una lastimosa petición de perdón por la deficiente gestión de la duda sobre a quién atribuir la obligación tributaria respecto a las hipotecas. No es necesario profundizar más en el caso, porque cualquier observador, a poca sagacidad que tenga, sabe de sobra que los que van a pagar serán siempre los mismos. Por mucha ley que el Gobierno promueva, los peces gordos ya han echado sus cuentas y con comisiones o con otras variantes de letras pequeñas nos tienen a todos agarrados por el mismo sitio. Nada nuevo en el neoliberalismo que nos avasalla.

Los más viejos del lugar recordarán el caso Rumasa, que acabó en el Tribunal Constitucional con el voto de calidad del Presidente, catedrático de Derecho Constitucional que desde entonces no levantó cabeza y se fue con su prestigio a fallecer a Caracas. También es catedrático de la misma especialidad el discutido Presidente de la Sala 3.ª, cuyo voto ha definido también el asunto del impuesto de actos jurídicos documentados. No le deseo ningún mal a mi colega, pero sí lamento su incómoda posición que ha puesto en juego en varios actos la fe misma en el Derecho.