Si no entiendes el fútbol sin malos modos no vayas, el lema del Sporting Carbajosa para evitar cualquier incidente en los campos

Sábado, 10 de noviembre de 2018

A veces no se le da la importancia suficiente, pero lo que algunos califican de actos aislados no dejan de ser episodios vergonzosos que hay que erradicar de los campos de fútbol y de toda la sociedad. Así lo entienden desde el Sporting Carbajosa y a la entrada del Justo Sánchez Paraíso lo han dejado bien claro con un cartel en el que solicitan a todas aquellas personas que no saben comportarse que eviten entrar al campo de fútbol. Sin duda, una iniciativa que esperemos sirva a todo el mundo para reflexionar y que esta lacra desaparezca de una vez por todas de los terrenos de juego.

Fotos: Alberto Martín