Un CD Guijuelo con bajas en defensa acude con canteranos al partido contra Las Palmas Atlético

Sábado, 10 de noviembre de 2018

Los jugadores de la cantera, Jonathan Simón y Fran, se suman a la convocatoria ante las bajas de Jonathan Martín y Felipe y la duda de Raúl Ruiz

El CD Guijuelo vuelve a estar en racha en casa y pretende ampliar esa buena suerte a sus desplazamientos fuera del Municipal. Mañana a las 13:00 horas se enfrentan a Las Palmas Atlético, un duro filial que cede muy pocos puntos en casa y que será un duro rival para los verdiblancos, que viajan hoy con varias bajas en defensa. El equipo ha completado la convocatoria con dos jugadores de la cantera, Jonathan Simón y Fran Sánchez.

El rival de esta semana no genera mucho peligro, pero es muy fuerte en defensa, especialmente en su campo, dondo ha recibido muy pocos goles en contra, como recuerda el entrenador verdiblanco, Ángel Sánchez: "Las Palmas es un rival muy a tener en cuenta. Ha recibido sólo dos goles y únicamente el Fuenlabrada ha sido capaz de ganar allí. Es uno de los campos más difíciles de la categoría. Un equipo que encaja muy pocos goles, aunque es cierto que les está costando generar ocasiones de gol, pero tienen jugadores de talento y en cualquier momento pueden transformar sus ocasiones. Nuestro objetivo es dejar la puerta a cero, y a partir de ahí tenemos jugadores que pueden crear ocasiones y transformarlas. Pero hemos encajado diez goles como visitante y nuestra mayor preocupación es acabar con eso cuanto antes.

El técnico también hizo alusión al juego que espera desplegar y la superficie del campo visitante: "En cuanto a nosotros, quiero que haya una circulación rápida de balón, porque sino te conviertes en un equipo previsible, sobre todo con superficies que no permite mucha precisión. Las Palmas juega en hierba artificial, y por lo que me comentan está peor que el nuestro, siendo un campo muy duro. Sin embargo no es excusa alguna para el partido".

Uno de los mayores problemas del Guijuelo para el encuentro de esta semana es la defensa, que sufre varias bajas. El entrenador señaló esta semana las ausencias que se sufren: "A Felipe le hemos recuperado esta semana pero Jonathan sigue de baja, Jesús tampoco está y Raúl está un poco entre algodones". La convocatoria se ha hecho pública esta mañana, y finalmente el equipo ha convocado a dos canteranos, Jonathan Simón y Fran, que viajan con el equipo a las Canarias completando la expedición chacinera.