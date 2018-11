Otoño- estación melancolía

ENTRE PUENTES

OTOÑO- ESTACION- MELANCOLIA

Dicen, que el otoño es la estación de los poetas; de aquellos a los que no podemos olvidar, de aquellos que nos dieron la fuerza de vivir, tal y como la dan los frutos que reviven la estación otoñal. Una estación que para unos encierra melancolía, para otros la alegría de ver llover, observar los cielos, los árboles, las hojas caídas en un mosaico de colores, de ver y notar las lluvia mirando al cielo como palabras que siempre acarician. Todos, más aun los que peinan canas, - otros ni eso-, hemos vivido otoños de ocres apagados, y lluvias frías que no te lucen. Hemos vivido otoños de ocres resplandecientes, de sueños de cristal de roca y agua que han caído como bendición del cielo, dando vida a la vida. Otoños que han dejado huella y quedan impregnados en el alma. Es el otoño que, transcurrido su tiempo puede irse… Pero no en el vacío. Algo ha dejado. Y, entonces fue un otoño que mereció la pena. ¡Cuando empecé a repasar este mensaje, lo estaba haciendo como de costumbre, bastante rápido, hasta que llegue a la tercera parte. Pare, y empecé de nuevo, leyendo más despacio y pensando acerca del significado de cada palabra: Y, haciendo una reflexión sobre los otoños vividos, me vi sumergido en una nostalgia, que me llevo ineludiblemente a evocar los recuerdos, y comprobar que las estaciones y el tiempo, es lo que nos sirve de medida, y nos determina, que al final tenemos que marchar.

“Ya llega mi Otoño”, ¿saben?: El tiempo tiene su manera especial para tomarte desprevenido al paso de los años… Me parece reciente qué; ayer era joven... Pero no: en cierta forma parece que fue hace mucho tiempo... ¿A donde se fueron los años?... Saber que los viví… Tengo visiones de como fueron, y de todas mis esperanzas y sueños… Pero allí están. Ya me llega el otoño de mi vida y, casi me ha tomado de sorpresa. ¿Como llegue aquí, a mis –casi 70- tan rápido? ¿Donde se fueron los años de mi juventud? Recuerdo que pensaba que ese otoño estaba tan lejos que no podía imaginar como seria… Pero me llego… Mis amigos están ya retirados y están volviéndose "grises"... Como yo, se mueven más lento. Algunos, están en mejor forma, otros peor que yo, pero veo el cambio... Eran jóvenes y vibrantes como yo... Pero la edad se empieza a sentir y a notarse. Ahora somos aquellas personas mayores que nunca pensamos seriamos algún día...Tomar una siesta, ya no es algo agradable como era... ahora es algo obligatorio, porque si no lo hago por propia voluntad, simplemente me quedo dormido donde estoy sentado… Así, he entrado en esta nueva etapa de la vida... Casi sin preparación alguna, para sufrir dolores y achaques...La perdida de fuerza, agilidad y habilidad para ir y hacer las cosas que quisiera... Pero, lo que si se, es: que este otoño se ira mas rápido. Entonces empezare otra aventura… Algunos arrepentimientos por haber hecho cosas que hubiese querido no haber hecho, y por no hacer cosas que se, debería hacer... Pero hay muchas mas de las que estoy contento… ¡Si todavía no te ha llegado tu otoño, déjame recordarte que vendrá mucho más rápido de lo que piensas...! Por lo que cualquier cosa que quieras lograr en tú vida hazla rápido... ¡ahora!, no lo pospongas por mucho tiempo. La vida se pasa pronto… Haz todo lo que puedas hoy, porque nunca estarás seguro, si ya estás en tú otoño o no. ¿Quien sabe si lograras vivir todas las estaciones?, así que vive el hoy, -di ahora las cosas que quieres que tus seres queridos recuerden-. "La vida es un regalo que se nos ha dado"... Haz de este viaje algo único, agradable, fantástico para ti y para tus seres queridos, para tus allegados y en general para los que te rodean… ¡Vive bien... Goza los días!... Haz cosas agradables...Se feliz!...DESEO QUE TENGAS UN GRAN DIA HOY... ¡Pero...recuerda: "La riqueza es la salud... no las piezas de oro y plata, no las cosas materiales y ese afán de defender lo mío, solo mío.”… Finalmente, te sugiero que goces de tu vida mientras dure... Y recuerda que: ¡Salir a la calle es bueno, pero regresar es mejor!... Si olvidas nombres, no importa. A lo mejor esas personas olvidaron que te conocieron! Duerme mejor en una cama que en una silla con la TV encendida... A esto último se le llama "pre-partir"... Antes trabajaba con solamente un interruptor de "encendido" y "apagado". Las que antes eran pecas, ahora dicen que son manchas por mal funcionamiento del hígado. Tienes tres tallas de ropa en tu escaparate, dos que nunca volverás a usar. Te sentirás tan bien regalándoselas a alguien que las esta necesitando y a quien le pueden lucir. ¡Posees tantas cosas que nunca usas!... ¡Y hay tantos necesitándolas con urgencia! Tenlos muy en cuenta. Pero algo que siempre debes recordar, es:- que mucho... Muchísimo de lo viejo fue bueno-:

Porque hemos de tener muy presente que: ¡”El tiempo es un cazador, al que nunca se le agotan los cartuchos”!. Cita de (Fernando Sanmartín)

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías