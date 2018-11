La fiesta del cine se abre al ritmo de ‘City of Stars’

Viernes, 9 de noviembre de 2018

La Asociación Cultural Kinema Siete puso en marcha a última hora de la tarde del viernes la 8ª edición del Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo, que se prolongará con diferentes actividades hasta el sábado 17.

La apertura tuvo lugar en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, con un acto especial que fue animado musicalmente por el grupo En3Jazz, que en esta ocasión ofreció varias piezas de cine musical, como el City of Stars de la película La La Land, con el que se abrió la velada. Posteriormente, sonaron piezas como el Singing in the rain (de Cantando bajo la lluvia) o el I always love you, de El Guardaespaldas.

En su primera parte, el acto contó con varios parlamentos, empezando por el del director del FICEE, Pablo Moreno, quién resaltó que “cada año somos más detrás del Festival, trabajando muy duro”, asegurando que habían hecho una selección de “buen cine” para los próximos 8 días, con 31 trabajos que son “31 ventanas en las que contemplar diversas realidades”.

Desde el punto de vista del Vicario General de la Diócesis, Tomás Muñoz Porras, el FICEE es “una oferta de gran nivel cultural para la ciudad”, considerando que hay que apoyar iniciativas como ésta, “que ayuda a educarnos”. Tomás Muñoz Porras animó a “ver cine, mucho cine”, resaltando asimismo que “el cine siempre es fiesta”.

Por su parte, el alcalde Juan Tomás Muñoz incidió en que el FICEE “ha conseguido hacerse un hueco en el panorama nacional e internacional”, señalando que “sigue creciendo de forma sostenida”. Juan Tomás Muñoz valoró el “esfuerzo de la organización en vestir a la ciudad” este año, agradeciéndoles “su apuesta por Ciudad Rodrigo y por la cultura”.

El parlamento principal correspondió al productor de cine Juan Gordon, de Morena Films, responsable de la película Que baje Dios y lo vea que se rodó en parte en Ciudad Rodrigo. Según indicó, le hacía “mucha ilusión” volver a Miróbriga dos años después de aquel rodaje, del que recuerda que “me fascinó que hubiera gente aquí dedicada al cine”, y “me sorprendió su enfoque y mirada a la hora de hacer cine”, que definió como “un medio tremendamente inteligente”.

Juan Gordon resaltó que “como productores tenemos la obligación de que las películas que hagamos tengan temas que contar: un fondo, un contenido, sobre lo que recapacitar”, aunque “sin aburrir”. En este sentido recordó el reciente éxito de la película Campeones. Para Juan Gordon, el FICEE “contribuye a intentar cambiar la perspectiva y la manera de ver las cosas”.

Finalizados los parlamentos y las piezas ofrecidas por En3Jazz, llegó la hora de disfrutar de los primeros cortometrajes del FICEE 2018: With my own two hands, The departure, The Pianist of Yarmouk, 16 semanas, y Our Rose Garden.