Perfumerías Avenida no quiere despistes en la competición doméstica ante el Ensino

Viernes, 9 de noviembre de 2018

El equipo charro llega envuelto en un espectacular inicio de temporada y tras su buena marcha en Liga y en Euroliga, por lo que no quieren caer en la relajación

Están acostumbradas, sí, pero no por ello deja de ser peligroso y nunca está de más recordarlo. Cuando un encuentro se sitúa como el de mañana, a las 18h en Würzburg vs Durán Maquinaria Ensino (DIRECTO canalfeb.tv) entre dos auténticas montañas de sensaciones, tras el "subidón" europeo y las vacaciones para unas y concentración con selecciones para otras, los riesgos para la mente son muchísimos, ya lo sabemos. Más cuando llega un rival extra motivado como Ensino, histórico que regresa a Salamanca (vaya duelos se vivieron aquí en el pasado) y con mucha más experiencia en sus piernas de lo que dice ese cartel de "recién ascendido".

Son las jugadoras de Avenida expertas y curtidas en mil batallas, entre ellas ésta de cambiar de chip y no pensar más allá del día siguiente, pero no es menos cierto que son personas, no robots, y las vueltas de la mente pueden, muchas veces sucedió, jugar malas pasadas. Así pues, la clave de la concentración vuelve a estar en el primer lugar en la lista de prioridades de cara al duelo de mañana y se va a tener que jugar sí o sí para sacar un resultado positivo antes de ese parón de noviembre que el calendario ha querido, de nuevo, ubicarnos en medio de la temporada, cuando los equipos suelen coger vuelo, cosas de FIBA.

Una vez más, este discurso es tan reiterativo como real, Avenida afronta un nuevo duelo de Liga DIA sin tocar casi balón, sin prepararlo conjuntamente, ante un rival que lleva toda la semana muy pendiente del choque, como han manifestado desde tierras lucenses. Un hándicap que se suplirá, de nuevo, con mucho vídeo de fallos y aciertos propios y ajenos y, hoy, con un poco de trabajo en gimnasio y tiro voluntario en pista al que han acudido jugadoras como Chrissy, Elin, Arrojo, Asurmendi o Aija. En cada una estará que desde ya mismo se centren en el duelo ante las gallegas y lo estudien como se debe.

Y es que Ensino es un rival que exige ese estudio. Como ya dijimos con Valencia Basket, los ascendidos de este año vienen con ganas de pisar fuerte y así lo demostraron las lucenses con la confección de su plantilla. Jugadoras experimentadas como Astou Traoré (subcampeona de Liga y mundialistas), Nyingifa, una de las mejores jugadoras de la Nigeria mundialistas, Breedlove, anotadora compulsiva o las manos de Regina Gómez y, recién llegada en las últimas semanas, Arantxa Novo para manejar el equipo. Sin duda, un rival peligroso para cualquiera en esta competición.

Lino López: "La realidad es que es un partido trampa"

Les cuesta generalmente a los entrenadores etiquetar a los partidos, pero para Lino el de mañana sí es un choque trampa, "la realidad es que sí, venimos de una victoria europea fuera de casa un viaje largo y sin sesiones de preparación. Además, muchas veces cuando hay ventanas o vacaciones los equipos sufren derrotas inesperadas y tenemos que estar muy concentradas". Eso sím hoy era prioritario reponer fuerzas, "la recuperación era fundamental para poder mantener esa concentración", comenta Lino López. Las buenas sensaciones se han instalado en el equipo, "llevo diciendo varias semanas que estamos en crecimiento, dando pasos adelante y me hace estar muy orgulloso de cómo están trabajando pero aún sigue habiendo mucho margen de mejora". En cuanto a Ensino, "han fichado jugadoras de mucha experiencia y nivel para esta vuelta a Liga DIA, no es un recién ascendido sin experiencia ni mucho menos y lo están demostrando con dos victorias y siempre compitiendo"

El duelo, Avenida vs Ensino, mañana a las 18h

*Fuente: Perfumerías Avenida