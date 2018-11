Para los que confunden bandera con trapo

Bandera

Pieza de tela rectangular generalmente con franjas de color, escudos o figuras simbólicas que se emplea como insignia de un país, un equipo, una dinastía, etc.; suele estar sujeta por uno de sus lados cortos a un mástil o a una cuerda.

Trapo

Trozo de tela, normalmente vieja, de baja calidad o que queda como retal, que tiene distintos usos, en especial limpiar, secar o cubrir algo.

Historia de nuestra enseña

Su origen proviene de una confusión generada en el Siglo XVIII dentro de la Armada Española, los Borbones que reinaban en Francia, España, Nápoles, Toscana, Parma y Sicilia tenían en común el fondo blanco en todas sus banderas. Sólo cambiaba el Escudo de cada territorio, provocando grandes conflictos al no diferenciarse en alta mar, amigos de enemigos.

Carlos III es quien decide aunar todas las banderas en una, para que la armada Española fuese fácilmente reconocible en la distancia.

El porqué del Rojo y Amarillo en la Bandera de España.

Realmente no se sabe exactamente el porqué de los colores de la bandera Española, hay diferentes versiones que le voy a explicar señor Sánchez Mato.

Durante la Guerra de la Independencia y posterior reinado de Fernando VII y a pesar del intento no hubo unificación de criterio, lo que generó que se adoptaran banderas con diseños propios de los diferentes cuerpos militares.

La falta de acuerdo fue resuelto por Real Decreto del Gobierno el 13 de octubre de 1843, en el se exponía la necesidad de eliminar las diferencias entre la bandera nacional y las banderas de cada regimiento del ejército. Desde ese momento la bandera Rojigualda es la oficial y deja de ser de uso exclusivo de la Armada.

Por otro lado hay otra línea histórica que da explicación a los colores de la bandera de Española es la siguiente. El color amarillo dicen que representan el oro de las Américas y el rojo a la sangre derramada por los españoles en los diferentes conflictos y guerras como símbolo de la defensa de la unidad de España, es decir como memoria a todos los españoles que han dado su sangre por la Patria.

Una tercera línea dice que estos colores ya estaban en los escudos de Castilla, Aragón y Navarra, siendo un proceso lógico e Histórico a la evolución de nación.

No sé cómo me voy a dirigir a usted, lo haré con la educación señor Carlos Sánchez Mato que usted no ha mamado, o para su desgracia perdió con ideas poco recomendables, y menos respetuosas hacia millones de españoles que nos sentimos orgullosos de nuestra bandera, divisa o emblema. Puede llamarla de esta forma y otras que le muestra la RAE, usadas para definir ”Bandera”.

¿Le queda claro el significado de bandera, y la diferencia que existe con un trapo, limpión o remendador?.

Usted ¿De dónde ha salido? Los primates respetan leyes y normas, por supuesto no tienen banderas, pero si las tuvieran, se aseguro que la honraban, respete la divisa que representa a mi nación, supongo que usted ama otras… ¡Pues aquí sobra!, haga su maleta, y lárguese a esos idílicos países donde se come 3 veces al día y… ¡Vergüenza de gentuza!