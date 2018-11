Viernes, 9 de noviembre de 2018

Antonio Calderón comparecía en sala de prensa reconociendo que tras la última victoria “se trabaja mejor cuando los resultados acompañan. Además, con buenas noticias porque alguna lesión que se preveía de larga duración -la de Indiano- al final se queda en menos”. A pesar de ello, “afrontamos el partido igual que el anterior. Muy concentrados porque queremos hacer un buen trabajo. Al filial del Atlético le gusta jugar. Puede tener el balón, pero también tiene un contragolpe peligroso y está haciendo goles a balón parado. Sabemos donde hay que frenarle y ahora hace falta que salgan las cosas, aunque tenemos claro que la mejor forma de contrarrestar las virtudes del rival es ver qué puedes hacer tú para que ellos no lo hagan. El otro día les pedí que los jugadores de Las Palmas no estuvieran cómodos, porque los canarios con balón se sienten cómodos, y ante el Atlético si tenemos el balón, ellos no podrán correr tanto, aunque siempre tendrán alguna y tenemos que estar juntos”.

Además, reconocía que convocará a dos jugadores del filial y que casi seguro Amaro jugar a pesar de los fuertes dolores que arrastra tras su esguince de tobillo. “Nuestra afición tiene que comprender que lo damos todo. Llevamos cuatro partidos con sólo 18 jugadores y avanzan los días y los jugadores se van cargando también de tarjetas. Los que están como están arriesgan. Esto demuestra el compromiso de la plantilla, pero sí, estamos con ganas de que llegue un fichaje”. En este punto reconoce que “el club está trabajando en ello, pero los temas burocráticos son como son. No creo haya nada fichado, pero quizá así cerca”. En cuanto a Martín Galván cree que hasta un par de semanas no podrá integrarse en la disciplina del grupo, ya que “lleva tiempo sin entrenar”.