“El Año Jubilar no ha sabido aprovecharse, hace falta una mesa sectorial entre comercio, hostelería y Ayuntamiento”

Viernes, 9 de noviembre de 2018

El grupo político aprovechó la ocasión para presentar a las personas que conforman su grupo de trabajo de cara a la preparación de las elecciones municipales

Ciudadanos Alba de Tormes celebró en la tarde de ayer jueves una reunión con hosteleros y comerciantes de Alba de Tormes para conocer sus inquietudes, quejas e ideas de mejora en la villa ducal. El grupo político aprovechó la ocasión para presentar a las personas que conforman su grupo de trabajo de cara a la preparación de las elecciones municipales que tendrán lugar el próximo año.

El grupo de trabajo de Ciudadanos se caracteriza por ser un grupo joven y heterogéneo, abierto a nuevos integrantes y cuya premisa principal es la de “trabajar por y para el pueblo de Alba de Tormes con uno o cinco concejales en el momento dado”. Es un grupo nuevo que llega con toda la ilusión de romper el bipartidismo hasta ahora existente en el Ayuntamiento de Alba de Tormes y de “conseguir diferentes resultados con una fórmula diferente”, no la utilizada siempre hasta ahora.

En la reunión con hosteleros y comerciantes varias fueron las quejas e ideas a mejoras apuntadas por el grupo de trabajo. En general, existe un descontento de gran parte del gremio con la labor realizada por el actual equipo de gobierno. Una de esas quejas tuvo que ver con el turismo de Alba de Tormes y las oportunidades constantemente desaprovechados para explotarlo de una manera correcta y que reporte beneficios a hosteleros y comerciantes. “Alba necesita un Plan estratégico de Turismo en todos los posibles ámbitos de actuación”, apunta la agrupación naranja.

“El Año Jubilar no se ha sabido aprovechar. No solo vale con acudir a ferias de turismo, también se pueden realizar otro tipo de iniciativas sin coste para el Ayuntamiento. Solo hace falta un poco de imaginación. Creemos que no se escucha a la gente una vez se entra a gobernar. Una solución sería impulsar una mesa sectorial en la que intervengan Ayuntamiento y hosteleros. Las decisiones se tienen que tomar entre todos”, argumentaban desde las filas de Ciudadanos, que finalizaban la reunión diciendo que “hace falta propuestas necesarias que se puedan cumplir, no sueños inalcanzables”.

“Hace falta escuchar a los vecinos y fomentar el asociacionismo”

Ciudadanos Alba de Tormes propone “un proyecto para todos donde encajen todos, pero sobretodo escuchar y escuchar las inquietudes de los vecinos. Es crucial promover el asociacionismo desde el Ayuntamiento, facilitarles herramientas y darles promoción”. El nuevo partido político de la villa ducal apuesta también por “el desarrollo industrial y la tecnología, clave para que existan emprendedores en Alba de Tormes”