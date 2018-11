El Ayuntamiento ha pedido presupuesto para trasladar el Centro Receptor de Visitantes

Jueves, 8 de noviembre de 2018

Además del gran tema que se presuponía que iba a tener el Pleno Ordinario del Ayuntamiento, el mercadillo sabatino, y de la aparición inesperada en escena del encierro del Domingo de Carnaval, la sesión no tuvo muchas sorpresas más, siendo quizás la principal noticia que el Consistorio ha pedido presupuesto para trasladar el Centro Receptor de Visitantes ubicado en la Avenida de Sefarad.

Tras preguntar Beatriz Jorge Carpio qué se iba a hacer con el Centro porque “se está deteriorando”, Joaquín Pellicer desveló la idea de trasladarlo justo a la acera de enfrente, en el lugar donde se monta la pista de coches chocones en Carnaval. Una vez se reciban los presupuestos, se decidirá si se lleva a cabo o no, estando sobre la mesa también la posibilidad de su enajenación.

Ese asunto fue la última de las preguntas de una sesión cuyo bloque inicial salió adelante con plena unanimidad. Concretamente, se aprobó así la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón para incluir entre sus fines la asistencia urbanística; el rechazo de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) solicitada por un particular para reclasificar una parcela de suelo rústico de protección agropecuaria y natural a suelo rústico común (ya que se entiende que no hay interés público); y la aprobación de forma provisional de la modificación puntual número 9 del PGOU para sustituir los sistemas generales adscritos al sector 34.1.

También salió adelante por unanimidad la aprobación de la realización de una amortización extraordinaria de deuda aprovechando el remanente de tesorería generado con el superávit del Presupuesto de 2017, aunque este tema sí tuvo un pequeño debate entre Marcos Iglesias, quién dijo que había “incoherencia” por parte de PSOE e IU respecto a lo que decían en la anterior legislatura; y Manuel Choya, que remarcó que el PP no hizo ninguna amortización extraordinaria de deuda en 2014 pese a anunciarlo.

En este tema, Manuel Choya retó a Marcos Iglesias, al haber dicho que quieren bajar los impuestos, “a qué digan de donde van a recortar”, incidiendo en que actualmente, si baja el nivel de ingresos, hay que bajar el de gastos para cumplir la Regla de Gasto, y que el Ayuntamiento está gastando al límite de lo que puede.

Las mociones

El Pleno incluyó dos mociones “que redactan en Génova 13 en Madrid”, como las definió Carlos Fernández Chanca, en referencia a que son mociones que el PP está presentando por toda España. Por un lado, se rechazó (sólo votó a favor el PP y el resto en contra) la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que así gobierne en los Ayuntamientos la lista más votada (el PP planteó una 2ª redacción adoptando lo que decía el programa electoral del PSOE en 2004 proponiendo una 2ª vuelta electoral, pero no interesó).

Marcos Iglesias dijo en torno a la propia Ley que “reconozco que fue un error no modificarla” cuando el PP tenía mayoría absoluta a nivel nacional, señalando Carlos Fernández Chanca que “han tenido 15 años para cambiarla, venir ahora a mitad de la partida...”. Desde su punto de vista, esta moción nace del “nerviosismo” que tiene el PP por las encuestas, llamándole además la atención la “hipocresía” popular “saltándose a la torera sus reivindicaciones” en el caso de la votación a la presidencia del PP (salió ganador Pablo Casado, que no fue el más votado por la militancia), y cuando habla de Andalucía, donde se deja la puerta abierta a que no gobierne el más votado.

Carlos Fernández Chanca le dijo a Marcos Iglesias que esta moción es “una pataleta de niño pequeño”, considerando que, por su exposición de motivos, es “antidemocrática, va en contra de los principios de pluralidad de diálogo de la Constitución”.

Por su parte, para Domingo Benito –quién recordó que históricamente la actual Ley ha perjudicado a Izquierda Unida- la reforma que propone el PP “elimina la proporcionalidad”, optando por “un modelo casi presidencialista” donde los Ayuntamientos funcionarían con “mayoría absoluta” aunque no la hubiese en las urnas. Desde su punto de vista, la reforma “no tiene como objetivo mejorar la calidad democrática, sino gobernar ustedes; confunden la solución que le viene bien a su partido con la solución que le viene bien a los españoles”.

Mientras, Joaquín Pellicer pidió a Marcos Iglesias que aclare cuáles son, según él, “los verdaderos problemas de los mirobrigenses: ¿qué usted no sea el alcalde?”, apuntando varios asuntos como el del mercadillo, las intervenciones en el centro histórico o el gasto social como verdaderos temas de interés: “a los mirobrigenses se la trae al pairo la reforma de la Ley”. En sus intervenciones, tanto Carlos Fernández Chanca como Joaquín Pellicer recordaron a Marcos Iglesias que la coalición de PSOE, IU y Ciudadanos “tuvo 1.000 votos más que ustedes”.

La segunda moción presentada por el PP buscaba apoyar la recuperación del espíritu de concordia y reconciliación que presidió la Transición Española y la defensa de la unidad de España, con varias medidas, entre ellas reclamar que se vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña (fuera de esta moción los populares recordaron que en su día se aprobó una para recordar de algún modo en Ciudad Rodrigo el aniversario de la Constitución).

Esta moción fue apoyada por Ciudadanos, siguiendo lo que dice el partido a nivel nacional; y rechazada por IU, que dijo que se habla de la Constitución del 78 como “bucólica, acrítica, como si hubiera sido un cuento de hadas”, pero “está agotada”, siendo preciso una nueva o una reforma, además de no compartir la defensa de la Monarquía Parlamentaria. Asimismo, Benito pidió al PP que “no sean tan exagerados cuando dicen que España es ‘una nación milenaria’”.

Por su parte, el PSOE, pese a “compartir muchas cosas del texto”, se abstuvo. En su intervención, Carlos Fernández Chanca planteó que “si se defiende la Constitución, se defiende en su totalidad”, recordando que incluye la opción de la moción de censura mientras que desde el PP llaman a Pedro Sánchez “golpista” por haberla ejecutado. Asimismo, el portavoz del PSOE dijo que “la bandera se defiende con el corazón, no colgándola en los balcones”.

El resto de preguntas

En el apartado de preguntas, se habló por ejemplo de la Feria del Caballo, con un enfrentamiento un poco feo incluido entre Soraya Mangas y Ramón Sastre. En lo que se refiere a la parte noticiosa, Soraya Mangas dijo que todavía se están recibiendo facturas (y por eso no están listas las cuentas definitivas), y que la visita institucional no se hizo porque el alcalde y varios concejales más estaban fuera. Ramón Sastre incidió en que cree que no se hizo para evitar la manifestación de los industriales del Polígono, pero Soraya Mangas apuntó que si esa fuera la excusa, “hubiera sido tan simple como retrasar la visita”, además de Joaquín Pellicer y ella estuvieron tomando algo con los industriales.

Otro tema fue qué va a pasar con la limpieza viaria, una vez se ha rechazado la remunicipalización. Domingo Benito dijo que el Ayuntamiento “está trabajando en un expediente para la contratación del servicio”, remarcando varias veces que él iba a actuar “de la manera más responsable”. Asimismo, apuntó que era posible que hubiera que activar una prórroga forzosa del actual contrato por no estar adjudicado el nuevo cuando finaliza el actual, el 31 de marzo. En materia de limpieza, Domingo Benito apuntó que trasladará una vez más a la empresa encargada de la limpieza viaria que actúe en las pintadas del barrio de El Puente.

El PP también mostró su preocupación por que no se llegue a tiempo para que las personas que aprueben las oposiciones para Policía Local puedan entrar en la Academia a tiempo (la nueva promoción entraría en febrero). Juan Tomás Muñoz dijo que se había retrasado la convocatoria esperando a ver si se podían jubilar los policías mayores de 60 años y así sacar más plazas, y que ahora sí va a hacer la convocatoria el Ayuntamiento porque “no hay posibilidad” de que lo haga la Junta.

También en materia autonómica, Juan Tomás Muñoz desveló que la Tesorería de la Seguridad Social les ha dicho sobre el edificio del antiguo Centro de Salud que la Junta “debe adoptar el acuerdo de retrocesión del inmueble” para poder hacer algo en el mismo. En otro orden de cosas, se ha trasladado a la Dirección General de Patrimonio de la Junta la preocupación existente en torno al Monasterio de La Caridad, estando sobre la mesa la posibilidad de obligar a intervenir a la propiedad, aunque ésta está en una situación complicada.