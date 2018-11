El mercadillo sigue sin solución pese a la ‘presión’ in situ de los vecinos de San Pelayo

Jueves, 8 de noviembre de 2018

El futuro del mercadillo sabatino sigue en el aire. El Pleno convocado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para la tarde-noche del jueves incluía en su Orden del Día la votación de la propuesta de Ciudadanos para su traslado desde su actual ubicación hasta las pistas de atletismo. Sin embargo, una vez se llegó al momento en que tocaba, el alcalde Juan Tomás Muñoz anunció, sin más explicación, que el punto había sido retirado.

Hay que recordar que el Partido Popular había pedido justamente eso al alcalde, al menos hasta que el Secretario del Ayuntamiento emita un informe, al considerar el expediente del asunto como un “dislate” (por ejemplo querían saber si era correcto jurídicamente). Con este punto fuera del Orden del Día, el mercadillo únicamente apareció en el Pleno en sí (de 2h.13’ de duración) durante el debate de la moción del PP sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

En ese debate, Joaquín Pellicer le dijo a Marcos Iglesias que la reforma de la Ley “se la trae al pairo” a los mirobrigenses, mientras que uno de los temas que sí preocupa es el del mercadillo, respecto al cual “usted no ha presentado ninguna alternativa, sólo ha torpedeado” las hechas por Ciudadanos, añadiendo que “el mercadillo nunca le ha preocupado al PP”, ni cuando gobernaba ni en la actualidad. Marcos Iglesias dijo que no habían apoyado ninguna de las propuestas “porque cada semana lo va a poner en un barrio y luego se desdice”.

Tras su escasa presencia en el Pleno en sí, el mercadillo sí fue el protagonista del ‘bonus track’, en forma de intervención por parte de un ciudadano en representación de vecinos del barrio de San Pelayo (asistieron a la sesión plenaria entre 15-20 vecinos). Este ciudadano hizo una larguísima retahíla de preguntas en torno al mercadillo, a las que dio respuesta la concejal responsable, Soraya Mangas, quién se alegró de que los vecinos “se preocupen por traer al Ayuntamiento el mercadillo”, lo que demuestra según ella que el traslado “no es un capricho de Ciudadanos”.

Según señaló, el mercadillo “arrastra un cúmulo de problemas desde hace décadas: nos enfrentamos a la herencia recibida que nos ha dejado el Gobierno del PP”, considerando que con ese partido se generó el problema “y se agravó con su inacción”.

En torno a la actual ubicación, y a preguntas del mencionado ciudadano, dijo que el mercadillo cuenta con 112 puestos, sin que en la actual legislatura se haya concedido ninguna autorización más (salvo varias para la venta de flores en octubre). Según fue explicando, el mercadillo no tiene una “delimitación clara, solo un plano de los puestos de hace 16-18 años que no se corresponde con la ubicación real según la Policía Local”, y asimismo desde hace “muchos años” no está garantizado que quién se instala sea el titular de la licencia.

En su intervención, el vecino de este barrio criticó que los vehículos aparquen sin ningún control, incluido encima del glacis, dudando incluso de la ‘compatibilidad’ de este hecho con la declaración como uno de los Pueblos más Bonitos de España. Asimismo, también denunció que se trata de “un problema de todos los ciudadanos de Ciudad Rodrigo”, ya que los acumulan deudas.

Pese a ello, durante estos últimos años no se ha tramitado ningún expediente sancionador “ya que no se sabe a quién corresponden los puestos”, en palabras de Soraya Mangas, añadiendo que la Policía es la encargada de hacer cumplir la Ordenanza, pero hay pocos efectivos.

Según dijo el vecino de San Pelayo, ellos podrían estar incluso de acuerdo en que se mantuviera en su actual ubicación siempre que se cumpliese todo lo que marca la Ordenanza. Desde su punto de vista, visto el panorama actual, es mejor “derogarla”, porque en caso de no cumplirla el Ayuntamiento se puede meter en un problema por la “dejadez de funciones”. Soraya Mangas expuso que su Delegación está trabajando por la regulación, pero su partido sólo tiene 3 concejales.

Para la delegada de la materia, “hay que atajar el problema”, recalcando que para Ciudadanos el actual “no es el lugar óptimo”, considerando además que “el cambio de ubicación” solucionaría todos los problemas, empezando por el control de los puestos. La concejal de Ciudadanos insistió en que ellos están proponiendo alternativas, mientras que el resto de partidos no están proponiendo nada. En cualquier caso, confirmó que el Ayuntamiento no se ha planteado su supresión.

Soraya Mangas manifestó que espera que la intervención de este ciudadano sirva “de reflexión” al resto de partidos, mientras que a su vez este ciudadano exhortó a los miembros de la Corporación a que hagan algo: “ustedes lo pueden hacer”, pidiendo en todo caso que “mientras se deciden, controlen lo que está pasando allí”.

Concluido el Pleno, Ciudad Rodrigo Al Día preguntó a los concejales de Ciudadanos qué ocurría a partir de ahora con el mercadillo. Aunque no está muy claro, según apuntó su portavoz Joaquín Pellicer la intención es tratar el asunto en una reunión de los miembros del Equipo de Gobierno, así como en una asamblea de Ciudadanos, estando sobre la mesa que la propuesta del cambio a las pistas de atletismo regrese al Pleno en forma de moción (con lo cual sí sería debatida).