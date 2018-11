Alfonso de Castro, un nuevo ejemplo de movilidad sostenible Popular.

Imagen actual de la Calle de Alfonso de Castro junto a la Avenida de Portugal.

En Julio comenté la intención municipal de construir un carril bici bidireccional y segregado en la calle de Alfonso de Castro, con un presupuesto base de licitación de 243.720’50. Está incluido en el Plan de Movilidad, pero se ejecuta al margen de sus previsiones. Este lo programaba a Medio Plazo (lo único que respetan) junto a su continuación por Alfonso VI y Alfonso IX. Hacia el sur debía atravesar el Barrio de Labradores y cruzar la Avenida de Mirat hasta la “Zona de coexistencia peatón-bicicleta”, que abarca casi toda la zona interior a la primera ronda. De todo esto no se sabe nada. También entonces decía que me parece una infraestructura innecesaria, si acaso en dirección contraria a los coches.

Obsérvese la diferente anchura del carril de circulación. También existe sobreancho de calzada a partir de esta foto hasta la Calle Van Dyck.

Da cierta sensación de improvisación, con un incomprensible baile de dimensiones. Según el proyecto y desde la Avenida de Portugal, la calzada pasa de tener dos breves carriles de 2’73 metros de ancho a uno con 3’20, luego a 3’70 y termina al norte con 3’80 metros. Recordemos que en una autovía para 120 km/h los carriles tienen 3’5 metros de ancho. Cada carril bici pasa de tener 1’25 metros a 1’125 también en el norte. Para la bici me parecen muy justos, aunque la primera cifra parece estar dentro de las recomendaciones de diseño si obviamos esa excesiva cercanía de coches circulando. Tampoco es que el ensanche de la acera de números impares sea para tirar cohetes.

El estrechamiento de la acera junto al Centro Integrado, donde la calzada tiene más sobre-ancho.

Para rematar, y siguiendo lo que parece una seña de identidad del equipo de gobierno, había que molestar al peatón subiendo el carril a la acera del Centro Integrado “Julián Sánchez el Charro” que, junto a una farola, la estrecha notablemente, y eso que la calzada tiene 70 cm de sobre-ancho. Casi al final de la calle en el norte el carril atraviesa la amplia calzada buscando la otra, y más estrecha, acera. Las medidas para que personas con problemas visuales no entren en conflicto con la bici no parecen estar a la vista o al tacto. El final prefigura su continuidad por el espacio peatonal de Alfonso VI abajo.

La futura continuidad por la Plaza de Madrid hacia Alfonso VI.

Si se mira con detenimiento, hacia la mitad de la foto se puede ver un paso de peatones que alguien borró.

También, manteniendo su curiosa forma de apoyar la seguridad vial de quienes caminan, el equipo de gobierno vuelve a dejar desamparada, sin paso de peatones, la entrada de un supermercado (en menos de 2 minutos cruzaron 7 personas). Según parece estos negocios se abren para que no vaya nadie, o se dotan de inmensos aparcamiento para que el cliente haga la compra desde el coche.

El paso de peatones nuevo es el de la izquierda, con gente cruzando (¿no habían visto antes su necesidad?). Pero en donde han pintado la bici en el suelo hay que practicar salto de altura.

En el cruce con la Calle de Van Dyck por fin (¡¡¡Aleluya!!!) un paso de peatones da continuidad a la acera de los impares (que ya estaba rebajada pero sin paso). Claro que la dicha no puede ser completa, falta esa continuidad peatonal en un lado de la Calle de Van Dyck a pesar del rebaje de acera. Supongo que la intención es que los peatones practiquen salto de altura por encima de los vehículos. Desde aquí hasta el siguiente paso junto a la Avenida de Portugal hay 120 metros, por encima de lo recomendable en una zona residencial y con actividad comercial.

La acera de los impares donde la calzada tiene mayor sobre-ancho ni siquiera llega a los 2’5 metros.

Considero la obra del carril bici innecesaria, no veo el itinerario ciclista. Alfonso VI y IX son cuestas, llegar al centro por María Auxiliadora o Torres Villarroel es más natural y cómodo, y aquí es donde se debe centrar el Ayuntamiento cuando piensa en bici. Por si no se acuerdan de lo que afirma el Plan de Movilidad o la Agenda 21 Local que firmaron en su momento, movilidad sostenible es buscar alternativas al uso del coche, no recortar más el espacio del peatón. El supuesto ensanche de aceras en el punto más ancho de la calle es… perder 2 metros.

Motivos de viaje y medios con los que se realiza, según el Plan de Movilidad. Las compras, tan determinantes al decir de algunos, suponen el 14% de los viajes y con un uso anecdótico del coche.

Sigo demandando una reflexión seria sobre la utilidad de construir en una ciudad como la nuestra, con el consiguiente coste económico, una extensa red de segregadas vías ciclistas. Sobre todo si es esencialmente a expensas de aceras, plazas o jardines públicos. Si realizar largos y retorcidos recorridos, fuera de los grandes ejes reales por donde circula el grueso del transporte de la ciudad (peatones y vehículos) y donde realmente hay calzada para repartir, sirve para algo más que pasear y molestar al modo mayoritario y sostenible por antonomasia: caminar.

El proyecto de lo realizado, en la web municipal :

http://w3.aytosalamanca.es/listado_proyectos/Proy%20654-0-0%20Acera%20impares%20AlfonsoDeCastro/ACONDICIONAMIENTO%20ACERAS%20N%c2%ba%20IMPARES%20ALFONSO%20DE%20CASTRO%20OCTUBRE%202017.pdf