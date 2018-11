Izquierda Unida denuncia la situación de la Atención Primaria en la provincia de Salamanca

IU denuncia, una vez más, la situación de la Atención Primaria en las Áreas rurales de la provincia. Esta organización manifiesta de nuevo su malestar y preocupación ante un hecho que cada vez se repite más a menudo, mientras que las previsiones para el futuro en cuanto a la Atención Primaria, no son buenas debido a la carencia de médicos en la provincia por cuestiones que se explican en este comunicado. La semana pasada, El Cerro, un pueblo de la comarca de Béjar, perdía a su médico de Atención Primaria por jubilación. Este médico pasaba consulta en el pueblo tres días a la semana. Tras la jubilación del titular El Cerro compartirá profesional con otro pueblo cercano, reduciéndose los días de consulta a uno por semana. Esta es una circunstancia cada vez más habitual en los pueblos de la provincia. Se prevé además, que hasta fin de año se jubilarán hasta un total de 160 profesionales sanitarios que suman a los que ya se han jubilado hasta hoy y que ejercían en los centros de salud de la provincia y en el complejo hospitalario de la capital. Según personas expertas, consultadas por Izquierda Unida Salamanca, la escasez de médicos y médicas es generalizada en la Comunidad, y viene provocada desde el mismo proceso de Selección y Formación de profesionales Sanitarios de la Junta de Castilla y León. Señalan como problemas concretos la nota que se exige para acceder a la carrera de Medicina, siendo de las más altas de España y, el reducido número de plazas en la facultad, en comparación con las que se ofrecen en otras titulaciones; limitando el acceso se generan problemas de acceso a la sanidad de los habitantes de la comunidad y provincia, a la vez que se genera una élite entre el personal médico. Otra cuestión que se evidencia son las pésimas condiciones laborales que se denuncian dentro y fuera del complejo hospitalario por las que la mayoría de los profesionales, en los diferentes ámbitos de nuestra sanidad, prefieren estudiar y ejercer fuera de la comunidad. A juicio de Izquierda Unida las políticas del PP al carecer de una visión global de los servicios públicos en general y de los derechos constitucionales de la ciudadanía, contribuyen tanto al fenómeno de la creciente despoblación de la provincia, especialmente de sus áreas rurales, como a la inversión de la pirámide poblacional, llevándonos a un callejón sin salida. Izquierda Unida entiende como nefasta la gestión de los servicios públicos en general, y de la Sanidad en particular. “Nadie quiere vivir en un pueblo donde solo hay médico un día a la semana o donde la cita previa para AP es a siete días vista, como ocurre en el Centro de Salud de Béjar” Señala Isabel López, Coordinadora de IU Béjar. Desde Izquierda Unida se exige a la Consejería que implementen las medidas necesarias para que ningún pueblo de la provincia carezca de consultas de su médico/a de cabecera de lunes a viernes y que se disminuyan la ratio de pacientes por médico/a. Así mismo que la lista de espera en Atención primaria no supere los dos días. Se pide también que se modifiquen los mecanismos necesarios para que desaparezcan las causas que ocasionan el origen del problema desde la formación hasta las condiciones laborales y de medios para el ejercicio óptimo de la medicina en Salamanca, redundando esto también en la calidad de vida en los municipios de menos habitantes. Con respecto a este punto, Francisco Javier Herrero Polo, Secretario de Organización de IU Salamanca, apuntaba: “Ayer hubiera sido un buen día para que el PP demostrara auténtica preocupación por la Sanidad de nuestros pueblos, apoyando la Propuesta No de Ley presentada en Cortes por José Sarrión, y no vetándola como hicieron”. IU ve en esta cuestión una discriminación y un agravio hacia los pueblos y su población que se suma al constante deterioro del resto de los servicios públicos en los mismos. Por todo lo expuesto y por otras cuestiones, que se han denunciado en otras ocasiones desde esta organización, IU llama a toda la población de la provincia a secundar la movilización prevista para el domingo 11 de noviembre a las 12 en el hospital Virgen de la Vega convocada por la Marea Blanca. Izquierda Unida Salamanca Provincia