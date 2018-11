Cabreo por el abandono de la calle Nuevas del Castillo

Jueves, 8 de noviembre de 2018

Los vecinos aseguran que el Ayuntamiento les prometió actuar al concluir las fiestas, pero la concejalía de Urbanismo no ha incluido la calle en los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca

“El arquitecto municipal, el concejal de Urbanismo y operarios municipales han visitado esta calle en varias ocasiones, pero no nos dan una solución”, son palabras de vecinos de la calle Nuevas del Castillo. El mal estado que presenta la calle no afecta solamente a la pavimentación, sino también al alumbrado que aseguran pertenece a los años 70. “Estamos enfadados porque en agosto nos dijeron que tranquilos, que después de las fiestas actuarían en la calle. Estamos a noviembre y no sabemos nada”, explican.

La gota que ha colmado el vaso y la paciencia de los vecinos ha sido saber que el Ayuntamiento ha dejado fuera de las actuaciones de los Planes Provinciales la mejora de su calle, mientras sí actuará en la calle Beltrana, Olvido, Toro y Alhóndiga gracias al los Planes Provinciales promovidos por la Diputación de Salamanca. Según lo publicado en en libro de fiestas, la Diputación de Salamanca aportaría 81.708 euros y el Ayuntamiento de Alba de Tormes un total de 25.755 euros para reformar estas calles.

“Solamente aparecen por aquí cuando finalizan las obras en otros lugares y parchean la calle, lo que no soluciona tampoco los problemas de filtraciones y humedades que se producen en cocheras, bajos y algunas casas”, aseguran. El actual equipo de Gobierno, liderado por Jesús Blázquez, prometió en 2015 “el asfaltado aún sin hacerlo y la reparación integral del resto de calles”, a la vez que “dotar de nuevo alumbrado en zonas necesarias, la reparación y limpieza de instalaciones existentes”.