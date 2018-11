El Psoe acusa al equipo de gobierno de tener “abandonado” el Archivo Municipal del Ayuntamiento

Jueves, 8 de noviembre de 2018

El grupo opositor llevará al pleno una moción donde propone que se pongan en marcha unas instalaciones y medios adecuados para su conservacion “en condiciones dignas”

El Grupo Municipal Socialista llevará una iniciativa al próximo Pleno del Ayuntamiento de Salamanca para dignificar y poner en valor el Archivo Municipal de Salamanca donde se custodia gran parte del Patrimonio Documental de la ciudad y que, en la actualidad, se encuentra en el más absoluto de los abandonos por parte del equipo de gobierno municipal del PP, tal y como afirma el grupo opositor en una nota pública.

Ni la ubicación, ni las instalaciones del Archivo Municipal de Salamanca se ajustan hoy en día a lo que un servicio municipal de la importancia de este tipo debería tener. Su situación en el sótano de la Biblioteca “Torrente Ballester”, sin apenas iluminación ni ventilación, entre humedades, desorden y acumulaciones, no son las condiciones más adecuadas, desde el punto de vista técnico, señalan en el escrito.

Un Archivo que, debido a sus pésima y lamentable situación, además de no ser visible, no está cumpliendo con la prestación de un servicio de primer orden a los salmantinos, impidiendo que por ubicación y condiciones no pueda ser conocido y utilizado de manera adecuada por la ciudadanía tal y como si ocurre con otros archivos en ciudades próximas como Valladolid, donde su Archivo Municipal se encuentra ubicado en el restaurado Convento de San Agustín, edificio emblemático en pleno centro de la ciudad, o el Archivo Municipal de Burgos, situado en el Palacio de Castilfalé, afirman desde el grupo Socialista.

Más allá de solucionar la mala ubicación, y peores condiciones de conservación del Archivo Municipal de Salamanca, desde el Grupo Municipal Socialista se considera imprescindible y necesario dotarle de medios y personal suficiente que permita realizar completas páginas web para la difusión de sus fondos documentales. Posibilitar servicios encaminados a programas escolares, visitas guiadas, además de herramientas de gestión y políticas archivística eficaces, como puede ser un Reglamento del Archivo Municipal y la Política de Gestión, Tratamiento Archivístico, Conservación y Eliminación de Documentos, herramientas de las que carece el Archivo Municipal de Salamanca y que sí tienen archivos como los antes mencionados, afirman.

El Grupo Socialista recuerda que el Archivo Municipal de Salamanca custodia gran parte del Patrimonio Documental de la ciudad producido por los distintos órganos de gobierno desde la Edad Media, sin olvidar los destruidos en el incendio de la antigua cárcel y es, por tanto, el gran contenedor de su memoria, continúan.

Pero sus funciones van más allá, es el apoyo esencial a la gestión de los documentos administrativos, recogiendo sistemáticamente, mediante transferencias periódicas, los documentos producidos y reunidos por la institución en el desarrollo de sus funciones, los instala adecuadamente, los organiza y sirve a la propia institución y a los ciudadanos, garantizando su derecho de acceso. Sin esta actividad las oficinas se verían colapsadas y ralentizada su gestión por las consultas ciudadanas. Motivos, todos ellos, más que suficientes para acabar y poner fin al abandono y la dejadez al que el equipo de gobierno del PP tiene sometido el Archivo Municipal de Salamanca, sentencian desde el Psoe.