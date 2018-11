Este viernes se enciende el proyector del FICEE con un acto de entrada gratuita en el Teatro Nuevo

Jueves, 8 de noviembre de 2018

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal albergará este viernes 9, a partir de las 20.30 horas, el acto inaugural del 8º Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo (FICEE) organizado por la Asociación Cultural Kinema Siete. Como ya publicamos hace unos días, el acto de este viernes, de entrada gratuita, tendrá tres ejes.

Por un lado, la intervención como invitado especial de Juan Gordon, responsable de la productora Morena Films, creadora de la película Que baje Dios y lo vea que se rodó en buena parte en Ciudad Rodrigo. Por otro lado, actuará el grupo mirobrigense En3Jazz, que interpretará varias piezas; y por último, se proyectarán los primeros cortometrajes del Festival: With my own two hands, The departure, The Pianist of Yarmouk, 16 semanas, y Our Rose Garden.

Tras ese acto inaugural, se irán sucediendo las sesiones de proyección (tanto abiertas al público como para escolares), charlas y otras actividades especiales hasta el sábado 17, cuando el mismo Teatro Nuevo Fernando Arrabal acogerá la gala de clausura del certamen. En esta gala, actuará la Barahona Big Band y se desvelará quienes son los ganadores de los diversos premios del FICEE 2018, entregándose a sus creadores las estatuillas 7 TAU.

De cara a esta edición, el modelo original de las estatuillas creado por el artesano Manuel Coca ha sido remodelado por el artista Fernando Fonticoba, conocido en Ciudad Rodrigo por ser el creador de los diseños escénicos del Divierteatro de la Feria de Teatro.

[VIERNES 9]

20.30h. Teatro Nuevo Fernando Arrabal (ENTRADA LIBRE)

Inauguración del Festival a cargo de Juan Gordon, de Morena Films, amenizado por En3Jazz. Además se proyectarán los siguientes cortos:

With my own two hands, de Michaël Barocas (Francia)

(Francia) The departure, de Milan Bath (Alemania)

(Alemania) The Pianist of Yarmouk, de Vikram Ahluwalia (Reino Unido)

(Reino Unido) 16 semanas, de Carlota Coronado Ruiz (España)

(España) Our Rose Garden, de Ligia María Storrs Rojas (Estados Unidos)

[SÁBADO 10]

10.30h. Edificio Educativo Municipal (ENTRADA LIBRE)

Taller de cine a cargo de Juan Gordon, productor de Morena Films

12.30h. Edificio Educativo Municipal (ENTRADA LIBRE)

Taller Educa tu mirada, a cargo de Javier Urrutia Sanfeliu, director y profesor de la Escuela de cine de Barcelona Educa tu mirada

18.00h. Teatro Nuevo Fernando Arrabal

Distintos, de Josevi García Herrero (España)

(España) Caronte, de Luis Tinoco (España)

(España) Pez, de Javier Quintas (España)

(España) Alphabet, de Kianoush Abedi (Irán)

(Irán) Julia y Manuel, de Iñaki Sánchez Arrieta (España)

(España) M.A.M.O.N. Monitor Against Mexicans OVer Nationwide, de Alejandro Damiani (México/Uruguay)

(México/Uruguay) Telephone, de Muhammad Bayazid & Samah Safi Bayazid (Estados Unidos/Siria/Turquía)

(Estados Unidos/Siria/Turquía)

22.00h. Teatro Nuevo Fernando Arrabal

Astral, de Jordi Évole y Ramón Lara (España)

[DOMINGO 11]

18.00h. Teatro Nuevo Fernando Arrabal

El Americano, de Ricardo Arnaiz, Mike Kunkel y Raúl García (México)

22.00h. Teatro Nuevo Fernando Arrabal

Dos Coronas, de Michal Kondrat (Polonia)

[LUNES 12]

9.30 y 11.30h. Teatro Nuevo Fernando Arrabal

Proyección para alumnos de primaria: El Americano, de Ricardo Arnaiz, Mike Kunkel y Raúl García (México)

20.00h. Sede de Contracorriente Producciones (ENTRADA LIBRE)

Una mirada desde Colombia: Lorena Forero, directora del Festival Internacional Contracorriente de Bogotá no presenta los trabajos ganadores en su pasada edición y su largometraje documental Cristina. También se proyectará El gurú y las Fare, de Paula Schargorodsky (Argentina).

[MARTES 13]

9.30 y 11.30h. Teatro Nuevo Fernando Arrabal

Proyección para alumnos de 1º y 2º ESO:

Comando Vdg, de Mercedes M. Del Río (España)

(España) Change ton coeur, pas ma couleur, de Carpentier Pierre-Antoine (Francia/Senegal)

(Francia/Senegal) Pez, de Javier Quintas (España)

(España) Caronte, de Luis Tinoco (España)

(España) Distintos, de Josevi García Herrero (España)

(España) Compatible, de Pau Bacardit (España)

[MIÉRCOLES 14]

9.30 y 11.30h. Teatro Nuevo Fernando Arrabal

Proyección para alumnos de 3º y 4º ESO, Grados Medios y 1º Bachillerato:

Distintos, de Josevi García Herrero (España)

(España) Compatible, de Pau Bacardit (España)

(España) Cisco 2020, Massive Rebel, de Miguel Garrido Motilva (España)

(España) M.A.M.O.N. Monitor Against Mexicans Over Nationwide, de Alejandro Damiani (México/Uruguay)

(México/Uruguay) Alphabet, de Kianoush Abedi (Irán)

(Irán) Caronte, de Luis Tinoco (España)

(España)

20.00h. Teatro Nuevo Fernando Arrabal (ENTRADA LIBRE)

Cine-fórum: Historias de mujeres en el FICEE en colaboración con el Espacio i y AMPLI:

Julia y Manuel, de Iñaki Sánchez Arrieta (España)

(España) 16 semanas, de Carlota Coronado Ruiz (España)

(España) Pez, de Javier Quintas (España)

[JUEVES 15]

20.00h. Cine Juventud

Compatible, de Pau Bacardit (España)

(España) Change ton coeur, pas ma couleur, de Carpentier Pierre-Antoine (Francia/Senegal)

(Francia/Senegal) Kapitalist, de Pablo Muñoz Gómez (Bélgica/Francia)

(Bélgica/Francia) Cisco 2020, Massive Rebel, de Miguel Garrido Motilva (España)

(España) A passion of gol and fire, de Pins Sébastien (Bélgica)

[VIERNES 16]

20.00h. Cine Juventud

Alto el fuego, de Raúl de la Fuente (España)

(España) La fiebre del oro, de Raúl de la Fuente (España)

(España) Teddy Bear, de Hermes Mangialardo (Italia)

(Italia) Cazatalentos, de José Herrera (España)

(España) Don Ruperto, de Irma Orozco (México)

(México) Grounded, de Myan Kyal Say (Myanmar)

(Myanmar) The BlackBerry and the Firebeetle, de Isaías Pérez (Venezuela)

(Venezuela)

22.00h. Cine Juventud

La tercera ley de Newton, de Jorge Barrio (España)

[SÁBADO 17]

20.00h. Teatro Nuevo Fernando Arrabal (ENTRADA LIBRE)

Gala de clausura amenizada por la Barahona Big Band con la colaboración de Victoria Mesonero. Se entregarán las estatuillas 7 TAU