Ciudadanos critica la “mala gestión” del PP en el proyecto de la vía férrea de La Fregeneda

Jueves, 8 de noviembre de 2018

El grupo considera “un despilfarro de dinero público” los casi 700.000 euros invertidos en el Camino de Hierro que presenta “graves deficiencias de seguridad”

Los diputados del Grupo Ciudadanos, Manuel Hernández y Jesús de San Antonio, han criticado hoy la “mala gestión” del equipo de Gobierno del PP en la rehabilitación de la vía férrea de La Fregeneda, un proyecto en el que se han invertido más de 650.000 euros y que presenta “graves deficiencias de seguridad, con socavones de hasta metro y medio en algunos tramos”.

El portavoz, Manuel Hernández ha asegurado que el dinero público que se ha invertido es “un despilfarro” y que su grupo presentará un escrito para solicitar toda la documentación sobre las obras que se han realizado en este Camino de Hierro, que tenía que estar abierto ya al público y, sin embargo, está paralizado. “Desde Ciudadanos apoyamos el proyecto, pero creemos que se tiene que realizar en condiciones. No queremos que se convierta en otro Vega Terrón, que se presentó como la joya de la corona y ahora está sin vida”, han afirmado.

Jesús de San Antonio ha denunciado que las “deficiencias de seguridad son alarmantes” y ha afirmado que “el PP tiene algo que ocultar en este asunto, ya que la opacidad y el secretismo sobre el proyecto son tangibles”.

Además, ha criticado que la Diputación haya aprobado inicialmente el Reglamento de Uso del Camino de Hierro, “que es un ‘copia-pega’ de otra vía, la del Caminito del Rey, en Málaga, ya que tiene frases calcadas, incluidas erratas ortográficas, y no contempla la orografía real de Las Arribes”. Por este motivo, De San Antonio ha indicado que en los próximos días su grupo presentará las correspondientes alegaciones a este reglamento.

El PP recuerda que “la obra no está finalizada”

Tras conocer estas declaraciones, el diputado de Turismo, Javier García Hidalgo, ha criticado la postura de Ciudadanos y ha querido aclarar que “es una obra que no está finalizada y por lo tanto no se puede abrir al público”. Además, ha indicado que “no sé si Cs ha hecho estas declaraciones por desconocimiento, aunque yo ya les he dado las explicaciones oportunas, o porque quieren engañar a la ciudadanía”.

Fotografías: Alberto Martín