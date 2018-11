El investigador Sánchez Vizcaíno anuncia la creación de la primera vacuna contra la peste porcina africana

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

Asegura que podría aplicarse en el plazo de un año y medio o dos como mucho, tras los éxitos de los ensayos tanto en doméstico como en salvaje

El investigador José Manuel Sánchez Vizcaíno ha anunciado hoy en SEPOR la creación de la primera vacuna contra la peste porcina africana. “Llevábamos muchos años detrás de ella. He tenido muchos fracasos por el camino. El año pasado iniciamos una investigación muy positiva. Trabajamos conjuntamente CISA-INIA y la Universidad Complutense de Madrid. Encontramos un virus que tenía las mutaciones que hubiéramos deseado nosotros poder hacer y que cada vez que lo intentábamos no nos salía. La naturaleza las ha hecho y nosotros hemos tenido la suerte de encontrarlo después de mirar muchos virus a lo largo de muchos años. A partir de ahí, hemos iniciado los ensayos tanto en doméstico como en salvaje”, informa http://www.3tres3.com

Sobre el proceso de investigación, ha añadido que “ahora mismo nos hemos concentrado más en jabalí porque es lo que más problemas está generando en la UE. Tenemos un índice de protección muy elevado y estamos muy contentos con los resultados preliminares que tenemos. Nos queda solo hacer dos experiencias, una para ver qué pasaría si el animal toma varias dosis de vacuna. Creemos que no le pasaría nada porque como la vamos a poner como vacuna oral en el campo no sabemos cuánto puede tomar, entonces queremos que aunque tome más de lo que sería necesario, no le pasara nada. Y el segundo estudio será sobre la estabilidad de la vacuna. Ver que por mucho que pase de animales a animales, sigue estable. Estamos muy contentos porque tiene muy buena pinta”.

“En la actualidad tenemos en la UE es que tenemos nueve países afectados ya con vida silvestre afectada, es decir, la vida silvestre está alrededor de todo y entonces cada poco hay un foco, un contacto entre los silvestres y los domésticos. Tener animales salvajes contaminados es un riesgo permanente porque no puedes controlar cuando va a haber un contacto. El riesgo puede quedar minimizado con una vacunación masiva a esa especie salvaje. De esta forma bajaríamos la tasa de virus y por la tanto podríamos controlar la enfermedad sin ningún problema. Sería una herramienta extraordinaria. Ha sido muy difícil conseguirla porque es un virus muy complicado”.

Respecto a la situación en la UE ha matizado que “creo que no hará nunca falta vacunar en doméstico pero en China, Rusia, Ucrania sería fenomenal poder ayudarles con una vacunación en doméstico”. Respecto a su puesta en práctica, ha dicho que “la universidad está en conversaciones con una empresa multinacional muy importante. Calculo que en un año y medio o dos como mucho”.