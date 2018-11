La homofobia se asienta entre los representantes de grupos animalistas

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

La Real Federación Española de Caza (RFEC) estudia emprender acciones legales contra la candidata por Granada de PACMA, Ana Martín Sánchez, tras las acusaciones vertidas en un vídeo de su canal de YouTube que titula “Frank Cuesta eres un gilipollas” y en el que insulta gravemente a los cazadores con descalificativos como “estos van de hetero y de machotes, pero luego son maricones”.

Al tiempo que insulta y acusa a Cuesta de contrabando de animales, la militante de PACMA arremete contra el presentador y le afea haberse hecho “amigo de cazadores y taurinos”, a los que califica de “hijos de puta a los que tú defiendes”, continuando con su discurso homófobo utilizando frases como “mariconcetes habéis sido –los cazadores y taurinos– toda la vida un poquito” y atacando también a las mujeres que no comparten sus ideas: “Los hombres que sois malos sois muy hijos de puta, como las putas que os han educado, porque sólo una mujer mala tiene veneno suficiente para ella y educar a hijos con tanta maldad hacia la mujer, la vida y los animales”.

Para la RFEC, la libertad de expresión no debe amparar declaraciones de odio como las realizadas por esta militante animalista, en las que denigra, desprestigia e insulta con sus expresiones al género masculino, al colectivo LGTB, a cazadores y a taurinos, utilizándoles para hacer demagogia y propaganda de sus ideas políticas radicales, desnaturalizando la realidad social y demostrando con sus declaraciones su total ignorancia tanto en etología animal como en el funcionamiento de los ecosistemas, utilizando frases como “estamos extinguiendo a las especies por los cazadores legales más los cazadores furtivos”.

“Este vídeo es un claro ejemplo del radicalismo que impera en PACMA, fundamentalistas llenos de odio que no saben ir más allá que recurrir al insulto y a las amenazas contra todo aquello que no comparte sus ideas, tergiversando y criminalizando a todo aquel colectivo que no comulga con su ideario totalitarista”, ha afirmado Ángel López Maraver, presidente de la Real Federación Española de Caza.

Curiosamente, este miércoles, 7 de noviembre, tanto el vídeo como el listado del PACMA en el que Ana Martín figuraba como suplente en la lista electoral del partido animalista por Granada, han desaparecido de sus respectivas web.

