Valverdón prohíbe dar de comer a los gatos en la vía pública… y surge la polémica

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

El alcalde sale al paso de la inusitada expectación que ha generado el bando, desde una campaña en Change.org hasta la visita de las cámaras de Antena 3

El bando municipal emitido por el alcalde de Valverdón prohibiendo “dar de comer y atender a estos gatos en la vía pública y espacios abiertos” se ha convertido, por efecto de las redes sociales, en tema de alcance nacional, llegando incluso a captar la atención de las cámaras de Antena 3 que este miércoles han estado en el municipio. Todo comenzó el pasado 24 de octubre, fecha de publicación del bando, firmado por el alcalde, que textualmente dice: “Ante las quejas vecinales recibidas en esta Alcaldía sobre la proliferación de gatos en algunas zonas del municipio que presentan aspecto de abandono y carencias de atención sanitaria, queda prohibido dar de comer y atender a estos gatos en la vía pública a fin de erradicar su presencia en las calles y evitar con ello molestias y problemas de salud pública”.

Y es precisamente este punto, el de dar de comer en la vía pública, el que subraya el alcalde, Carlos Gallego, en declaraciones a este diario, porque “de ningún modo se ha prohibido su alimento” sino que “se evite hacerlo en espacios públicos” ante un problema concreto, y son el elevado número de gatos que, desde hace más de un año y medio, han comenzado a ser motivo de queja de los vecinos, y que como apuntan desde el Ayuntamiento “tienen dueño” pero no están recibiendo la atención debida. “Los vecinos nos han pedido soluciones y el motivo de este bando era también hacerles saber que estamos preocupados y que nuestra obligación es velar por la seguridad y la salubridad del municipio”. El alcalde lamenta la dimensión negativa que ha alcanzado un problema que, asegura, “no es de ahora” y “al que estamos buscando más soluciones”. Al tiempo considera que las aportaciones para buscar soluciones son bien recibidas, pero también pide “conocer antes el problema”. “Con el bando se ha pretendido conciliar el bienestar animal con la limpieza de las vías públicas y el bienestar de los vecinos”.

Internet ha hecho el resto a la hora de dar difusión al contenido del bando y al problema de controlar la población gatuna, y la medida adoptada no ha tenido la acogida esperada por parte de algunos usuarios, y no faltan propuestas en las redes sociales de las agrupaciones protectoras para aplicar otros métodos considerados más eficaces, como los planes CES (Captura-Esterilización-Suelta). De hecho, como señalan desde el Ayuntamiento, ya se han puesto en contacto con una protectora, si bien como recuerdan, este tipo de medidas conlleva un coste que no siempre pueden asumir las arcas municipales.

La iniciativa del Ayuntamiento ha encontrado también eco en la plataforma Change.org donde campañas como ‘Permitan alimentar a los gatos del pueblo de Valverdón’ habían recabado hasta este miércoles algo más de un millar de firmas.