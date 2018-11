La Sala B acogerá este viernes una nueva edición del festival country ‘Wild Way Fest’

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

La Sala B del Caem acogerá este viernes el “Wild Way Fest”, un festival internacional para todos los públicos en torno a la música de raíces americanas. En esta edición participan el grupo polaco Freeborn Brothers, los madrileños Steakhouse y la banda salmantina InBlauK. Además el festival incluye un espectáculo de látigos y revólver con la artista checa Anny Barvínková.

La jornada cultural dará comienzo a las ocho de la tarde y el precio de las entradas es de 12 euros. Se pueden comprar en la taquilla del Teatro Liceo, en la web www.ciudaddecultura.org y en la taquilla de la Sala B.

InBlauK es un compositor, cantante y guitarrista salmantino conocido por su estilo propio en el country rock acústico, con dos discos a sus espaldas. Es uno de los artistas más relevantes del territorio nacional en su género con vocación internacional, ha obtenido el premio Best Male Performer of the Year además de dar conciertos en Nashville, y otras ciudades del sur de Estados Unidos. Está respaldado por las mejores marcas a nivel internacional como Ibanez o Aurora Strings o Clayton USA. Ha actuado en el Moscow country Bridege Festival y en el Country to Country en The O2 en Londres. En este festival va a presentar su último trabajo de estudio.

Desde Polonia vendrá FreeBorn Brothers, una pareja de virtuosos que no dejan a nadie indiferente y cuya música mezcla el country, el blues, el rock and roll y el metal.

Steakhouse es una banda madrileña que une la música Country con raíces en Johnny Cash o Willie Nelson, la música Blues y el Rock.