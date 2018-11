Salamanca cuenta con seis profesores honoríficos colaboradores

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

El consejero de Educación, Fernando Rey, ha presidido una reunión con los profesores honoríficos colaboradores que están en los centros educativos de Castilla y León este curso escolar y ha calificado esta figura como ejemplar y de gran potencial humano, pedagógico e innovador para el sistema educativo de Castilla y León. En el caso de Salamanca son seis: Antonio Castaño Moreno, Alfonso Díez Prieto, Ángel Encinas Carazo, Miguel Polo Mateos, Jesús Luengo Rodríguez y Alejandro Del Mazo Viva.

La implantación de la figura de profesores honoríficos colaboradores se inició en el curso 2017-2018 con el objetivo de que aquellos docentes jubilados que poseen una larga y demostrada trayectoria profesional y, que voluntariamente así lo desean, sigan contribuyendo al sistema educativo a través de su participación en actuaciones relacionadas con la formación del profesorado, aportando una mejora cualitativa del modelo de formación permanente.

Rey quiso agradecerles su trabajo por el sistema educativo de la Comunidad y su continuidad ahora, como colaboradores, dado que aportan su trayectoria profesional a otros compañeros y en beneficio de los alumnos. En este sentido, en representación de los 25 profesores honoríficos colaboradores expusieron sus experiencias cuatro de ellos: Emilio Serrano (Burgos), Miguel Pozo (Salamanca), Gonzalo Gil (Segovia) y Evangelina Álvarez de Eulate (Valladolid).

Así, Emilio Serrano, quien desarrolló su tarea como profesor de Biología en el IES ‘Cardenal López de Mendoza’ de Burgos, tiene una colaboración concreta y se centra en la gestión y aprovechamiento didáctico del Museo de Historia Natural del IES ‘Cardenal López de Mendoza’.

Por su parte, Miguel Polo, que fue profesor de Geografía e Historia en la provincia de Salamanca, mantiene una colaboración de carácter abierto y versa sobre las líneas de innovación e investigación, inclusión educativa así como en el desarrollo curricular para centros educativos de Salamanca.

Por otro lado, Gonzalo Gil, quien ejerció su labor docente como profesor de Informática en el IES ‘María Moliner’ de Segovia, colabora de forma concreta en la gestión, colaboración, diseño y preparación de proyectos europeos para centros educativos de la provincia de Segovia.

Finalmente, Evangelina Álvarez de Eulate, quien desarrolló su tarea como directora y profesora de francés en la provincia de Valladolid, mantiene una colaboración de carácter abierto y se centra en las líneas de innovación e investigación, inclusión educativa, así como en los procesos de internacionalización.

Todos ellos pusieron énfasis en la oportunidad que se les brinda ahora como profesores honoríficos de poder colaborar con su experiencia con otros compañeros en labores de formación de docentes, así como en líneas de investigación como docentes expertos.

El titular del departamento de Educación, Fernando Rey, destacó su disposición a seguir vinculados con el sistema educativo de Castilla y León, del que son “los principales agentes” y a los que atribuyó los excelentes resultados de informes nacionales e internacionales.

El sistema educativo de Castilla y León cuenta en estos momentos con 25 profesores honoríficos colaboradores, de los cuáles, 16 continúan los proyectos que iniciaron en el curso 2017-2018 y nueve se han incorporado este curso 2018-2019.

Además, de los 25 profesores, 16 mantienen una colaboración concreta, en la que cada uno de ellos ha elaborado un proyecto para desarrollarlo en un centro docente determinado, y nueve profesores han contraído una colaboración abierta en una o varias de las siguientes líneas prioritarias: innovación e investigación educativa, inclusión educativa y cambio metodológico, desarrollo de la competencia digital e integración didáctica de las TIC, promoción de los procesos de internacionalización y desarrollo de la competencia lingüística y didáctica en lenguas extranjeras, fomento de la convivencia y valores de una vida saludable, y desarrollo científico en las diferentes áreas curriculares, ofreciendo su colaboración como docente experto.

Programa Profesores Honoríficos Colaboradores

La Junta de Castilla y León considera primordial la formación permanente del profesorado para llevar a cabo la actualización y el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes en el desarrollo de su función. Asimismo, la Consejería de Educación apuesta por un modelo de formación basado en la colaboración, donde el profesorado pueda compartir experiencias y conocimientos, que redunden en beneficio de la calidad del sistema educativo.

En ese sentido, la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, quiere contar con aquellos docentes jubilados que tienen una larga y demostrada trayectoria profesional y que voluntariamente deseen seguir contribuyendo al sistema educativo a través de su participación en actuaciones relacionadas con la formación del profesorado, aportando una mejora cualitativa de nuestro modelo de formación permanente. De esta forma, creó la Orden que regula la figura del profesor honorífico colaborador, y el procedimiento para su nombramiento en el ámbito del sistema educativo no universitario de Castilla y León, en septiembre de 2017, cuya primera convocatoria ya se desarrolló el curso 2017-2018, con la participación de 21 profesores.

Así, en mayo de este año se realizó la segunda convocatoria, a la que se cogieron nueve profesores más. De este modo, pueden participar en esta iniciativa los docentes que se hayan jubilado como funcionarios de carrera, que hayan prestado servicios en centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León y no hayan cumplido la edad de 70 años antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, que hayan pertenecido a los cuerpos docentes no universitarios durante un periodo mínimo de 25 años -en este cómputo se incluye el tiempo que el docente haya permanecido con licencia, salvo la licencia por asuntos propios, que haya permanecido en excedencia, salvo la excedencia por interés particular, y el tiempo que haya estado en situación de interinidad; que hayan ejercido su actividad laboral en alguno de los siguientes cuerpos docentes: maestros, catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, catedráticos y profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, profesores de Artes Plásticas y Diseño y maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; o que hayan destacado a lo largo de su vida profesional por algún reconocimiento docente, de innovación, investigación, formación permanente y/o gestión.

La actividad docente del profesor honorífico colaborador tiene carácter excepcional, y solo podrá realizarla acompañado de un profesor titular, lo que no obsta a que pueda colaborar en tareas preparatorias y/o complementarias a aquella actividad docente, siempre que se corresponda con el desarrollo de actuaciones de formación permanente en el propio centro o aula.

Vías de colaboración

Los profesores honoríficos podrán participar de forma abierta, en la que el docente jubilado solicita su nombramiento como profesor honorífico colaborador de forma general, en una o varias de las siguientes líneas prioritarias: innovación e investigación educativa, inclusión educativa y cambio metodológico, desarrollo de la competencia digital e integración didáctica de las TIC, promoción de los procesos de internacionalización y desarrollo de la competencia lingüística y didáctica en lenguas extranjeras, fomento de la convivencia y valores de una vida saludable, y desarrollo científico en las diferentes áreas curriculares, ofreciendo su colaboración como docente experto. En este caso, podrá solicitar hasta un máximo de tres líneas prioritarias y tres provincias donde ofrecer su colaboración.

También pueden participar de manera concreta. El docente jubilado solicita su nombramiento como profesor honorífico colaborador, mediante la presentación de un proyecto de colaboración elaborado por él, para desarrollarlo en un centro docente concreto. El proyecto deberá estar preferentemente relacionado con materias o programas de inclusión educativa, de innovación o investigación educativa. Además, un mismo docente jubilado podrá solicitar su participación y ser nombrado como profesor honorífico colaborador en ambas vías de colaboración.

El nombramiento como profesor honorífico colaborador tiene vigencia para un curso académico, y previa solicitud del interesado, se podrá prorrogar durante los siguientes cursos, hasta un máximo de tres.

Profesores honoríficos en el curso 2018-2019, por la vía de colaboración abierta

Nombre Órganos de la Red de Formación Antonio Bermejo Fuertes, Centros de la Red de Formación de la provincia de León Balbina Paz González Moreno, Centros de la Red de Formación de la provincia de Valladolid José Luis Orantes de la Fuente * Centros de la Red de Formación de la provincia de Valladolid Eladio Riesco Hernández Centros de la Red de Formación de la provincia de Palencia

*También en la vía de colaboración concreta

Profesores honoríficos en el curso 2018-2019, por la vía de colaboración concreta

Nombre Centro Docente Localidad Antonio Arroyo Miguel IES ‘Comuneros de Castilla’ Burgos Fco. Javier Bartolomé Achalandabaso, IES ‘Diego Siloé Burgos Fco. Javier Santos Martínez IES León y Zamora León y Zamora José Luis Orantes de la Fuente* IES ‘Zorrilla Valladolid Mª del Rosario Torío Farto CEIP ‘Alonso Berruguete’ Valladolid Fco. Javier Torroglosa Martinez IES ‘Leopoldo Cano’ Valladolid

*También en la vía de colaboración abierta

Profesores honoríficos que mantienen sus colaboraciones este curso e iniciaron su actividad en el curso 2017-2018, por la vía de colaboración abierta

Nombre Órganos de la Red de Formación Evangelina María Álvarez de Eulate González Centros de la Red de Formación de la provincia de Valladolid Miguel Ángel Aragón Salinas Centros de la Red de Formación de las provincias de Palencia, Segovia y Valladolid Antonio Castaño Moreno Centros de la Red de Formación de la provincia de Salamanca M.ª Ángeles Conde de Alonso Centros de la Red de Formación de la provincia de Palencia Adolfo de Vena Fernández Centros de la Red de Formación de la provincia de Palencia Alfonso Díez Prieto Centros de la Red de Formación de la provincia de Salamanca Ángel Encinas Carazo Centros de la Red de Formación de las provincias de, Salamanca, Valladolid y Zamora Miguel Polo Mateos Centros de la Red de Formación de la provincia de Salamanca M.ª Carmen Quintanilla Mata Centros de la Red de Formación de la provincia de Burgos

Profesores honoríficos que mantienen sus colaboraciones este curso e iniciaron su actividad en el curso 2017-2018, por la vía de colaboración concreta.