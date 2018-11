Un nuevo hogar a disposición de los mayores de Montejo

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

Montejo vivió el pasado 5 de noviembre la apertura de la residencia de la localidad. Un centro para un total de 25 mayores de nueva creación, que abre sus puertas ofreciendo una novedosa forma de gestionar la estancia de nuestros mayores, a través de terapias afectivas, cercanas y familiares sin olvidar una cuidada asistencia a todas sus necesidades.

Nueva filosofía del cuidado de los mayores

La dirección de la residencia de Montejo queda en manos de la misma empresa que gestiona ya las casas de mayores en Retortillo y Boada. Una firma francesa, bajo la dirección de Guy Cazebonne, que apuesta por el cuidado y el bienestar de los residentes antes que los beneficios. El modelo de gestión es completamente distinto al de las grandes y masificadas residencias. “En nuestro caso apostamos por casas pequeñas y una cuidada atención, lo que nos permite obtener rentabilidad gestionando residencias de no más de 31 mayores. Es el caso de la residencia de Montejo. El contar con un pequeño número de residentes permite personalizar la atención, pudiendo ofrecer tratamientos afectivos y cercanos. Que exista un componente real de cariño y amor hacia los residentes. Porque el objetivo no es gestionar “aparcamientos de abuelos”, sino crear hogares” asegura el director.

Nuevo modelo de atención en casas

La residencia de Montejo es la tercera de una empresa en expansión, que siempre busca gestionar casas de no más de 31 mayores. “La manera más efectiva de conseguir un ambiente familiar es no masificar, por eso elegimos casas pequeñas, donde podemos ofrecer una verdadera calidad de vida. Además, no hay rotación de personal, por lo que los lazos que se crean entre los mayores y el personal son mucho mayores. El trabajo es mucho más sencillo y la atención personalizada llega a niveles realmente muy altos”.

Los tratamientos más avanzados

Trabajan con todo tipo de terapias para mejorar la vida de los mayores a través de técnicas que van a mantener en actividad sus cuerpos y mentes. Se apuesta por la música, que unido a otras prácticas como el baile y tratamientos energéticos, proporciona numerosos beneficios, mentales físicos y emocionales.

Creemos en la búsqueda del equilibrio emocional, y poco a poco iremos añadiendo tratamientos alternativos que van mucho más allá de la mera aplicación de fármacos o tratamientos médicos que precisen los residentes. Nos encontramos con que muchos mayores sufren una gran carencia de afectividad, y cuando se llena ese espacio, avanzamos hacia su equilibro” explica.