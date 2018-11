El Casino acoge la presentación de la nueva obra de Almudena Merino, ‘El escondite de una rosa’

Lunes, 5 de noviembre de 2018

La escritora Almudena Merino desembarcará el próximo 17 de noviembre en Salamanca para presentar ‘El escondite de una rosa’, una nueva obra que combina la intriga, la pasión, el suspense, con una importante carga emocional. La jornada se llevará a cabo en el Casino de Salamanca a las 19.00 horas, y contará con la participación del periodista Raúl Martín y la propia autora.

Tras dos años de trabajo, Almudena Merino publica su primera novela ‘El escondite de una rosa’ junto con Editorial Círculo Rojo. El libro, que combina a la perfección ingredientes como la intriga, la pasión, el suspense y el misterio contiene también una importante carga emocional al abordar un tema como el de la violencia de género, que no dejará indiferente al lector.

“Decidí escribir sobre este tema porque en estos momentos, las televisiones hacían mucho hincapié en el tema de la violencia de género, y quise, en cierto modo, homenajear la lucha de todos los hombres y mujeres que, desafortunadamente, sufren un problema como este”, confiesa la autora que, a través de sus líneas intenta transmitir fuerza, esperanza, lucha y la recompensa tras la misma. “Se puede salir de un problema así”, insiste. La historia de Cecilia se desarrolla durante la década de 1950 y protagonizará una lucha que atrapará a los lectores desde las primeras líneas.

Sipnosis

Tiene entre sus manos una de esas historias que no deben ni pueden pasar desapercibidas. No al menos en la sociedad en la que vivimos. Estas páginas conforman una trepidante novela de intriga, pasión, suspense, misterio además de una importante carga emocional que no le dejarán indiferentes. Retrocederá en el tiempo, hasta 1952, para vivir junto a Cecilia su épica lucha por escapar de una vida marcada por la violencia machista que hace que todos y cada uno de sus días sean una batalla a muerte por su supervivencia. Cecilia no está sola. Lo descubrirá con ella e incluso usted deseará en algún momento pedir a la escritora incluirle en las páginas de este libro con el propósito de intentar ayudarla. ¿Lo logrará? ¿Cambiará su destino? ¿Hubiera sido más sencillo su final de producirse un día tal como el de hoy? ¿Cuándo dejarán de existir mujeres que se sientan algo identificadas con Cecilia? Bastará leer la primera página de esta atrevida novela para que no pueda dejar de sentir curiosidad por saber el final de una intensa historia que llena precisamente, pese a la dureza de su leitmotiv, de esperanza a las mujeres que desafortunadamente son protagonistas de una fallida historia de amor. O más bien de desamor.

Almudena Merino

Nacida en Barcelona en 1977, reside actualmente en Salamanca, la bella ciudad del Tormes que la vio nacer como escritora. A pesar de su corta andadura literaria, la avalan varios títulos publicados, entre los cuales cabría resaltar algo de sus anteriores libros. Su pluma y estilo narrativos se caracterizan por emocionar a sus lectores con la manera de plasmar sus sentimientos, desde el prólogo hasta el punto final del libro. Quizás todo ello se debe a que la vida de esta joven escritora transcurre en una silla de ruedas, algo que no le impide cumplir sus sueños. En su convivencia con una enfermedad rara consigue que ella transmita a quien se sumerge en sus historias paz, coraje, pasión pero, sobre todo, ganas de vivir, lo cual se deduce al verla sonreír.

Con su obra, le gustaría transmitir a sus lectores el amor que afortunadamente siente por la literatura. La autora dispone también de una dirección web: www.almudena-merino.com