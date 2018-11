Patrimonios Rurales. Arquitectura Vernácula

Hace referencia por tanto, no sólo a un legado de épocas pretéritas, sino a la identidad, naturaleza de un lugar, y de una comunidad. Por ello es única, no hay iguales respuestas construidas en diferentes lugares del planeta. La enorme diversidad de matices que cada área geográfica conlleva, se manifiesta en lo construido. Cada una de estas arquitecturas constituye un testimonio único de la identidad de la comunidad humana que la ha producido y a su vez, todas ellas reflejan la enorme variedad y riqueza cultural de nuestro planeta. Los sistemas constructivos también obedecen a esta relación directa con el medio. No se utilizan materiales que no estén al alcance de la construcción, tanto si son los aglomerantes básicos, como si son los materiales de muros de fábrica, de las cubiertas o de las especies arbóreas utilizadas en las estructuras y en otros elementos de las construcciones.