Fake News. O sea, noticias falsas

Lo que sigue a continuación es una fake news, una noticia falsa, escrita con intención satírica. Según Wikipedia, “las noticias ficticias publicadas en medios satíricos -¡Vaya por Dios, este no lo es!-, si bien son formas de desinformación, no son consideradas fake news en sentido estricto, ya que su objetivo humorístico, su evidente falsedad y el contexto del medio en que se emiten, no llevan a confusión a sus lectores”. O sí…depende de la formación del lector y de sus sentidos crítico y del humor.

Vamos allá: el lunes pasado, en el periódico español “La Nación” apareció una noticia aparentemente verdadera, pero que una vez leída su letra pequeña, se reveló como una manipulación de la verdad, o sea, que era una falsedad. Decía el redactor de “La Nación” que el jefe provincial de la Cofradía de “Los cien mil hijos de San Luis” había pretendido comprar el silencio de un ciudadano que había sido víctima hace años de un caso de corrupción moral dentro de la Cofradía en una de sus secciones locales.

Lo curioso del asunto es que el periódico local “El Lábaro”, haciéndose eco, al parecer sin haber contrastado bien las fuentes, de la noticia aparecida en “La Nación” el día anterior, dio por buena la información. Me pareció raro porque la línea ideológica de uno y otro periódicos son contrarias y contrapuestas. O quizá no tanto, quizá les une el desprecio y la enemiga –enemistad, odio, oposición, mala voluntad, según el Diccionario de la RAE- hacia “Los cien mil hijos de San Luis”. O tal vez sea que, de alguna manera redactor y director de uno y otro periódico están emparentados. La familia es la familia y a ti te encontré en el kiosco de prensa. También me extrañó, la verdad, que otros medios locales que suelen ser de mi confianza, se hicieran eco de la misma desinformación, aunque algún profesional hubo, me consta, que se negó a tragar la evidente manipulación. Pero ya comprendo que los profesionales de los medios están estresados y no tienen tiempo de comprobarlo todo y, claro, si lo dice “La Nación”…

Las fake news se emiten o se hace uno eco de ellas con la intención de inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona u obtener ganancias económicas o rédito político. Tienen relación con la propaganda y la posverdad . Las fake news, al presentar hechos falsos como si fueran reales, son consideradas una amenaza a la credibilidad de los medios serios y los periodistas profesionales (véase, de nuevo, Wikipedia).

De propaganda sabemos todos mucho, sobre todo los que hemos vivido en alguna dictadura o dictablanda y los que nos gusta saber las historias de las grandes manipulaciones perpetradas por unos y otros regímenes políticos a lo largo de los siglos.

Pero la posverdad es más nueva, nos pilla a todos más desprevenidos, porque nos ataca por la vía emotiva y sentimental. El concepto de posverdad se refiere a «toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. Todo el fenómeno de la posverdad es sobre: 'Mi opinión vale más que los hechos'. Es sobre cómo me siento respecto de algo» (cf. una vez más Wikipedia).

¿Qué hacer ante la posverdad? ¿Cómo identificar las fake news? No es sencillo, pues hace falta sentido crítico y es más fácil seguir las consignas de mi emisora, mi diario, mi partido político preferidos. Y hay que tener amor a la Verdad, tan esquiva, que se oculta en el bosque del exceso de informaciones y tras la vorágine de sensaciones epidérmicas. La Verdad es amante de la Vida Interior, el Silencio, el Sentido Común, el Estudio, la Reflexión, el Diálogo y el Encuentro con los pares y con los diferentes, la Prudencia y la Sabiduría, productos todos ellos escasos hoy en día. O tal vez más abundantes de lo que parece, pero que no encontraremos fácilmente en los comercios intelectuales al uso.