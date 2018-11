El CD Guijuelo se endereza ante el Pontevedra con penaltis (3-0) y está a un punto del cuarto

Domingo, 4 de noviembre de 2018

Dos goles de Luque desde el punto de penalti y uno de Pallarés sirven para devolver al equipo chacinero a la senda de la victoria

CD GUIJUELO 3-0 PONTEVEDRA CF

Guijuelo: Amador, Iván, Razvan, Ayala, Juanra, Carlos Rubén, Ayub (Nacho Pérez 86'), Luque, Pallarés, Fuster (Raúl Ruiz 92'), James (Carmona 14')

Pontevedra: Edu, Juan, David Castro, Campillo, Adrián León, Kevin, Álex González, Jesús, Berrocal (Mouriño 75'), Pedro Vázquez, Arruabarrena (Javi Pazos 35')

Goles: 1-0 60' Luque (penalti), 2-0 67' Pallarés, 3-0 92' Luque (penalti)

Arbitro: Pedro Eugenio Muñoz (Madrid), tarjeta para los locales Carlos Rubén 45' y Juanra 47'. Amarilla para los visitantes Jesús 38', David Castro 43', Pedro Vázquez 90'.

El Club Deportivo Guijuelo recibió esta tarde al Pontevedra en el Municipal con la intención de mantener su buena racha en casa. El partido arrancó muy dinámico para ambas partes, con un juego fluido, pero que pronto quedó en más intenciones que resultados. El Guijuelo se mostró más firme que en los últimos encuentros, pero el Pontevedra presentaba una firme defensa, por lo que las ocasiones se hacían de rogar. En el minuto 11, el Guijuelo sufrió un revés con la lesión de James, que tuvo que ser sustituido por Carmona.

Pasaron los minutos hasta que los de casa disfrutaron de su primera ocasión clara, con Ayub rematando en torno a la media hora de juego. El resto de la primera mitad, los gallegos cedieron un poco de terreno y los verdiblancos forzaron varios saques de esquina que mostraron a un Guijuelo más merecedor de marcar que su rival. Pese a ello, el Pontevedra no se mantuvo pasivo y también se acercó con peligro al marco de Amador, especialmente en los últimos minutos. A destacar que los visitantes sufrieron el mismo contratiempo que el Guijuelo. Arruabarrena tuvo que ser sustituido por molestias físicas antes del descanso.

El Guijuelo cambió de cara por completo al comienzo de la segunda mitad. Más errático y nervioso que en el resto del partido. Pero afortunadamente para los chacineros, el mal trago no duró mucho. En el 14, el portero del Pontevedra derribo a Fuster en el área y el colegiado señaló penalti. Luque se encargó del lanzamiento y la puso fuera del alcance de Edu. Gol justo que además sirvio de revulsivo para el equipo, que comenzó a atacar con mucha pasión la portería gallega. No tardo en llegar el segundo, obra de Pallarés.

La recta final del partido moatro a un Guijuelo luchador y a un Pontevedra derrotado pero aún peligroso. Los de casa disfrutaron de alguna ocasión clara maa, pero el tercer gol llego también desde el punto de penalti, último ataque del Guijuelo y de nuevo el colegiado que pita pena máxima. Luque la puso exactamente en el mismo lugar, fuera del alcance de Edu. Tercer tanto y partido más que sentenciado. El Guijuelo logra ganar de nuevo tras tres jornadas sin hacerlo y demuestra ante un duro rival que el Municipal es un feudo con los muros muy gruesos.