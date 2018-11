Calderón: “A partir del minuto diez el equipo se ha ido soltando”

Domingo, 4 de noviembre de 2018

El técnico se mostró satisfecho y confesó que una de las consignas era no despistarse tras un contratiempo, pero que al no haberlos habrá que esperar cómo responde el equipo

Antonio Calderón reconocía estar “contentísimo” por el trabajo de todo el equipo ante “un rival de calidad” que concede muy poco. “Hemos tenido mejor actitud y hemos mostrado mejora ante los errores que se estaban produciendo y, además, hemos sumado los tres puntos que tanto necesitaba el equipo”, señala, a la vez que deja claro que “ya habíamos mejorado, pero había habido fallos individuales que nos habían castigado. El equipo ha mejorado y hoy también teníamos la consigna de mantener la cabeza firme ante los contratiempos, pero no los ha habido, así que habrá que esperar a ver ese aspecto. Se ha ganado y las cabezas las va a aliviar”.

Además, el técnico no quiso ‘echarse flores’ por los cambios. “No me gusta hacerlo. Tomo decisiones cuando veo al equipo como está. Hoy hemos ganado, dices que hemos acertado y te doy las gracias, pero lo importante es que el equipo está unido ante las adversidades, que no son pocas, y que quiere salir de ahí”.

También explicó que Indiano tenía un problema en la rodilla, pero que había que esperar a ver lo que era.

Por último, dejó claro que “a partir del minuto 10 el equipo se ha ido soltando”. Sobre el apoyo de la afición comentó que “los aficionados lo pasan bien de dos maneras. Cuando juegas bien y cuando lo das todo. Hoy hemos conjugado ambas cosas”, sentenció.