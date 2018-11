El CD Guijuelo recibe al Pontevedra buscando recuperar el tono ganador

Domingo, 4 de noviembre de 2018

El equipo de Ángel Sánchez se enfrenta a un duro rival que está pujando por llegar a lo más alto de la tabla

Nueva jornada liguera en el Municipal esta tarde. El CD Guijuelo ya está listo para recibir al Pontevedra, en un nuevo choque por recuperar la senda de la victoria para los chacineros, que vienen de perder frente al colista. El partido comenzará a las 17:00 horas.

El Guijuelo aún está a tiempo de regresar a la victoria en casa y mantener un perfil alto en la liga, sin perder de vista al grupo de cabeza. Sin embargo, hoy tiene delante a un duro rival, el Pontevedra, que también puja por alzarse a los puestos de cabeza. Los gallegos no pierden desde septiembre, y de los últimos cinco partidos han ganado tres y empatado dos, sin recibir un solo tanto en el último mes, siendo su última víctima el Salamanca UDS.

El técnico chacinero, Ángel Sánchez, señaló en la previa que la derrota contra el colista no debe suponer un problema para la trayectoria del equipo en liga: “La verdad es que los últimos quince minutos del pasado partido no los supimos interpretar bien. Una pena, porque sabíamos que no iba a ser fácil, venían de ganar en el Helmántico. Pero es hora de pensar en el próximo rival. No podemos perder la perspectiva de quienes somos”.

El contrincante de esta tarde es muy efectivo en defensa y solvente arriba, por lo que Sánchez espera un partido muy difícil: “Creo que el partido es muy complicado, ante un rival que lleva cinco jornadas sin encajar goles y que ya piensa en play-off. Tiene jugadores contrastados. Dominan diferentes sistemas y no son nada previsibles. Arriba tienen a Barrena, gente que se ha adaptado muy bien a nuevas posiciones y si en defensa están muy bien, en ataque también son muy efectivos. Es un equipo que viene a jugar al fútbol, y espero que no tengamos un partido tan trabado como la pasada semana”.

En cuanto a la plantilla verdiblanca, el equipo cuenta con bajas. En esta ocasión por lesión estarán ausentes Jesús, Felipe y Jonathan Martín, y Raúl Ruiz es la única duda del equipo, sin saber si estará disponible.