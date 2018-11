Perfumerías Avenida da un golpe de autoridad en Vitoria frente al Araski para sumar la quinta y seguir invicto en Liga (64-87)

Sábado, 3 de noviembre de 2018

El equipo charro mantuvo siempre a racha a su rival para doblegarlo de forma clara en la segunda mitad en un partido coral

Gran partido el de Perfumerías Avenida esta tarde en Mendizorroza para doblegar a un Araski que llegaba, al igual que las charras, invicto al partido. Al final, en un gran encuentro, el conjunto charro, que llegaba de vencer en la prórroga al Fenerbahce turco en Euroliga, daba una exhibición para sumar su quinta victoria consecutiva en otros tantos partidos y hacerlo con la autoridad que demuestra el marcador (64-87).

Un partido donde las charras dominaron de principio a fin, si bien las vitorianas se mantuvieron en el encuentro hasta el descanso. Fue a partir de ahí cuando las de Lino López sacaban a relucir todas sus virtudes para empezar a tomar ventajas superiores a los veinte puntos que dejaron bien a las claras la solidez con cuadro charro, que está teniendo un comienzo de temporada arrollador.

Un invicto Araski salía a la cancha dispuesto a demostrar que lo suyo no era flor de un día. Presionando la subida de balón perfumera y muy entonadas en ataque, con Edwards y Van den Adel, las vitorianas comenzaban mandando en el partido pero Avenida no se arrugó. En el intercambio de golpes, Silvia demostró su estado soberbio de forma (metió 11 puntos en sólo 10 minutos en juego en todo el partido), para, tras cinco minutos, poner a las azulonas por primera vez por delante, 11-12. Y de ahí no bajarían en todo el partido. Comenzaba entonces la primera fase de gran juego perfumero con Angel dominando en la pintura, con las charras robando y anotando fácil y dejando un extraordinario sabor de boca tras diez minutos, 20-30.

Y llegó entonces el único "pero" del partido. Todo lo que eran luces se convirtieron en sombras en ese momento, con las charras encadenando un error tras otro, sin llegar incluso a lanzar a canasta en varios ataques consecutivos. El atasco era monumental y no aparecía ni rastro del Avenida del primer parcial, sin meter durante casi seis minutos de partido. Por fortuna, la defensa atrás servía para impedir que Araski se pusiera por delante, pero llegaron a colocarse a dos puntos. Fue Elin la que, con dos acciones consecutivas, dejaba a las charras aún con ventaja pero con la sensación de partido muy abierto, 33-40 al descanso.

Seguro que Lino puso las cosas en su sitio al descanso, porque Avenida volvió a parecer otro en el tercer cuarto. Globalmente, los mejores diez minutos de Avenida en todo el año. Le sirvieron cinco minutos a Silvia para manejar el partido, a Angel para rematarlo y a dejarlo en autopista para que Chrissy se paseara con una tarde brillante desde la larga distancia, a Asur para despegar el vuelo a base de triples... Pero, más que nombres, destacab el colectivo. Avenida jugaba al baloncesto como los ángeles, triangulando, encontrando siempre la mejor opción, una sublimación del "extra pass" y del movimiento de bola. Con eso las azulonas dejaban ya el partido visto para sentencia, 50-73.

Sólo quedaba mantener y refrendar y, de paso, recuperar sensaciones en jugadoras como Aija que, hasta el momento, no había estado del todo acertada. Los instantes finales fueron un intercambio de errores y aciertos que sirvió para maquillar levemente un marcador ya de por sí amplio. Desde luego, la imagen ofrecida en Vitoria fue de nota altísima, justo antes de seguir la ruta europea rumbo a Riga. Este Avenida marcha y marcha muy bien

RPK ARASKI 64 - PERFUMERIAS AVENIDA 87 (20-30, 13-11, 17-33 y 14-14)

Araski: García (6), Roberson (0), Van den Adel (16), Edwards (19) y Diallo (4). Jugaron también: Pardo (8), Vucurovic (5), Mplinuevo (2),Ciappina (0), Murua (2), Estebas (2)

Avenida: Dominguez (11), Eldebrink (5), Elonu (5), Robinson (10) y De Souza (9). Jugaron también: Givens (17), Asurmendi (12), Arrojo (7), Gil (9) y Putnina (2)