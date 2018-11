Monterrey y Carbajosa no dan opción a Capuchinos y Cristo Rey

Sábado, 3 de noviembre de 2018

La jornada se completará mañana domingo con la disputa de otros cuatro encuentros ligueros

El Real Salamanca Monterrey y el Carbajosa de la Sagrada consiguieron la victoria frente al Capuchinos (1-4) y al Cristo Rey (3-0) en los partidos del sábado de la Provincial de Aficionados. La jornada se completará mañana domingo con la disputa de Villares de la Reina vs Pizarrales, Helmántico vs Jai Alai, Villamayor vs Guijuelo B y Hergar Camelot vs Navega.

Con la victoria frente al Cristo Rey, el Carbajosa de la Sagrada duerme líder momentáneo mientras que el Real Salamanca Monterrey se sitúa cuarto.