Un Salamanca UDS con urgencias recibe este domingo la visita del filial de Las Palmas

Sábado, 3 de noviembre de 2018

El equipo charro lleva tres derrotas seguidas como local y sólo ha sumado un punto de los últimos 18 en juego, siendo penúltimo mientras su rival es noveno

Después de tres derrotas consecutivas como local y de haber sumado sólo un punto de dieciocho en los últimos seis encuentros, al Salamanca CF UDS no le queda otra que sumar y ya de tres en tres si no quiere empezar a verse descolgado en los puestos de descenso donde ahora es penúltimo. La primera oportunidad llega este domingo, a partir de las 12 horas en el Estadio Helmántico y el rival, Las Palmas Atlético, no será un contrincante nada fácil pues está cuajando una gran temporada y, aunque ahora es noveno, ha ocupado puestos de play-off varias jornadas en el arranque liguero.

Además, el equipo charro sigue arrastrando el hándicap de los jugadores lesionados y Antonio Calderón volverá a tener que tirar el meta Chuchi ante la ausencia de Sotres que sigue lesionado junto a Martín Galván y toda vez que Pumar ya ha firmado la baja federativa y Vivi lo hará en los próximos días al ser baja de larga duración.

Lista de convocados: Pablo Alcolea, Chuchi (filial), Tyson, Iván Calero, Antonis, Ricardo Carvalho, Armando, Toño Vázquez, Sergio Molina, Amaro, Manu Molina, Indiano, Júnior, Pablo González, Fer Ruiz, José García, Owusu, Moussa y Héctor Gómez.

Bajas por lesión: Dani Sotres, Pumar (baja federativa), Vivi y Martín Galván.