Unionistas visita al Fuenlabrada, uno de los ‘cocos’ de la competición

Sábado, 3 de noviembre de 2018

El equipo madrileño es uno de los más experimentados en la categoría y uno de los máximos favoritos para ocupar a final de temporada puestos de play off

Unionistas de Salamanca pasa por su mejor momento de la temporada. El equipo dirigido por Roberto Aguirre suma cuatro jornadas consecutivas sumando puntos y está fuera de descenso. Una gran noticia después de un inicio dubitativo en las primeras jornadas ligueras. Sin embargo, el calendario que le espera a Unionistas en este mes de noviembre medirá el verdadero nivel y las aspiraciones del equipo de aquí a final de temporada.

La primera piedra en el camino de los blanquinegros en este nuevo mes de competición será el Fuenlabrada, uno de los ‘cocos’ de la competición y equipo llamado a ocupar los puestos de play off cuando finalice la liga. El año pasado ya finalizó en estos puestos y el arranque que ha realizado en estas diez primeras jornadas de liga indica que probablemente los ocupe también este año.

De momento se sitúa en tercer lugar, a un punto del San Sebastián de los Reyes y a dos de la Ponferradina, próximo rival que visita las Pistas del Helmántico. Únicamente Guijuelo y Pontevedra saben los que es derrotar a los madrileños, mientras que San Sebastián y Rápido de Bouzas han conseguido empatarles.

No será tarea fácil para un Unionistas que llega mermado por las bajas, como ha ocurrido en gran parte de los partidos ya disputados, y que esta semana conocía la dura noticia de que Pau Cendrós se perderá toda la temporada. No obstante, las bajas no serán una excusa y Unionistas viajará a Fuenlabrada con el objetivo de continuar con su dinámica de resultados en el Fernando Torres.