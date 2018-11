Perfumerías Avenida visita Mendizorroza sin apenas poder disfrutar del histórico triunfo ante Fenerbahce

Viernes, 2 de noviembre de 2018

Ambos equipos cuentan por victorias los cuatro encuentros disputados y se miden mañana, a las 18.30 horas

Apenas podrá disfrutar el Perfumerías Avenida del histórico triunfo del miércoles en Euroliga frente al Fenerbahce pues este sábado, a partir de las 18.30 horas afronta un duelo clave en la Liga Femenina, ya que visita la siempre difícil pista de Mendizorroza donde el RPK Araski intentará plantar cara las charras en un duelo por el liderato. Y es que ambos equipos son , junto a Girona y Gipuzkoa los únicos que no conocen la derrota en las cuatro jornadas disputadas.

Y es que cuando llegas a casa de uno de los invictos, a casa de uno de los equipos, con todas sus letras, de la competición, tener reminiscencias de grandes batallas pasadas (aunque sean recientes) o dormirse en los laureles de la emoción de una gesta no sirve de nada. Avenida lo sabe. No es la primera, ni será la última vez, que las azulonas viven una situación de este tipo pero, por la experiencia, ya sabemos que algunas veces la calma después de la tormenta se prolonga demasiado.

Bien es cierto que las sensaciones no conducen a pensar en resaca, sobre todo tras una buena sesión matinal este viernes, a medias entre recuperación, acondicionamiento y pre partido (poco de esto último). De esta forma, y a esto también estamos acostumbradas, Avenida llegará casi sin tiempo para estudiar a un rival que "se las trae" como Araski, pero esto ya es el "pan nuestro de cada día". Tampoco ayudará la carga acumulada tras 45 minutos de brega ante las turcas, con las molestias que ello acarrea, fundamentalmente centradas ahora en la rodilla de una Gil que no presenta el mejor aspecto a estas horas.

Si Araski ya viene pisando fuerte y haciendo las cosas bien desde su llegada a la máxima categoría, este año parece haber dado un paso más y, de momento, ya acumula cuatro victorias en cuatro partidos. Lo hace desde el bloque, desde el conjunto. Ninguna jugadora, y eso que las tiene de calidad, destaca sobre el resto, pero cualquiera puede hacer un traje. Al inicio de temporada espectacular de Izaskun García desde la dirección, se une el talento de Robertson o la capacidad anotadora y de pelea de Ariel Edwards, junto con el bloque de nacionales y jugadoras de la casa a las que dirige una entrenadora de muchísimos recursos como Madelen Urieta. Las casualidades, y menos en las clasificaciones de ligas regulares, no existen.

Lino López: "Confío en que seamos conscientes de la dificultad que tiene Araski"

Tras una noche mágica, toca volver a ponerse el mono de trabajo y dejar de mirar al pasado, por lo que "espero que seamos conscientes de la dificultad que tiene enfrentarse a Araski. Es un equipo imbatido, muy bien entrenado por Madelen, trabajando muy bien todos estos años", desea el entrenador Lino López. Eso sí, confía en su equipo el gallego, "las jugadoras son profesionales, la sesión pre partido de hoy ha sido muy buena, están trabajando muy bien y creo que no va a suceder, no habrá "resaca". Harán falta todas al mejor nivel ante el equipo vitoriano, "son un equipo, no dependen de una jugadora, sacan rendimiento a los sistemas, detectan las ventajas y tienen muchas trampas defensivas con variantes lo que te obliga a estar muy concentrado", explica el preparador.

Una de las claves, la intensidad defensiva mostrada en la segunda mitad contra el potente FEnerbahce, "ya sabíamos que son jugadoras con un gran perfil defensivo, capaces de defender a exteriores e interiores muchas de ellas, capaces de subir líneas como hemos visto en fases del partido ante Hatay y, sobre todo, Fenerbahce, lo que hay que intentar es mantenerlo cuarenta minutos, lo que no es fácil porque apenas estamos iniciando el trabajo", concluye Lino.

Duelo en la cabeza, Araski vs Avenida, mañana a las 18.30h.

Fuente: Perfumerías Avenida