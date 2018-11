¿Todavía hay que insistir en rebajar la velocidad máxima a 30 km/h.?

Algunos se toman muy en serio las propuestas que hacen a la ciudadanía cuando se presentan a unas elecciones, recogidas en forma de Programa Electoral, sobre todo si posibilitaron su participación para elaborarlo. Hablo de Ganemos Salamanca, y en concreto de su insistencia en solicitar al gobierno municipal de derechas que rebaje la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos en nuestras calles a 30 km/h. Como también plantea la Dirección General de Tráfico (DGT) hace años, que esperemos tenga la valentía de convertirlo en obligación de una vez.

Es indudable que el uso de vehículos motorizados para el transporte ha supuesto, en términos generales, un notable avance. Nuestra economía se basa en ello, y ha mejorado la vida de la gente. Su uso puede llegar a ser masivo, pero no suele ser el principal al desplazarse por un espacio urbano. Aunque ha contado con notables y descarados apoyos, conscientes o inconscientes, pagados por toda la ciudadanía. Situación más evidente en el transporte de mercancías o las relaciones interurbanas en nuestro país, donde sí han convertido al más eficiente ferrocarril en una anécdota.

Pero también ha traído problemas muy serios que apenas se quieren afrontar. En estos días que he hablado de los problemas de la contaminación, se acumulan los informes. Según el último de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que analiza datos entre 2014 y 2016, el número anual de muertes prematuras por exposición a la contaminación del aire se eleva hasta medio millón en Europa (UE), casi 40.000 de ellas en España. Hasta el 98% de la población urbana de la UE respira aire que rebasa los límites de contaminación que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por cierto, los niños son los más afectados según esta última institución.

Incluso revisa sus datos de 2015 para España. Eleva hasta 27.900 las muertes prematuras por exposición a partículas finas PM 2,5 , 8.900 por exposición a NO 2 y 1.800 por exposición a ozono, un incremento del 22% sobre los fallecimientos estimados en el año 2014 (23.180 por PM 2,5 , 6.740 por NO 2 y 1.600 por ozono). A nivel europeo, la situación se mantiene estable. No parece que el paso de Mariano Rajoy por el gobierno deje mejor salud a los españoles, y eso que olvido los efectos de los recortes sanitarios y otros servicios públicos, así como lo que pueda suponer la desmedida deuda pública que creció de forma galopante en plena era de… recortes (¿en qué se ha gastado esta gente el dinero que no tenía?)

Resulta cansino recordar que la mejor forma para reducir la asesina contaminación del aire pasa por disminuir el tráfico motorizado, reducir la necesidad de movilidad y potenciar el transporte público, en especial eléctrico de fuentes renovables. Y, por supuesto, dar facilidades al peatón y a la bicicleta en las ciudades. De ahí que aplauda que Ganemos sigua pidiendo que la velocidad máxima de los vehículos no supere los 30 km/h. que, además de mejorar la seguridad vial en nuestras calles, permite la convivencia en la calzada, evitando así gastar dinero público para construir una red de infraestructuras solo para la bici.

La DGT, en una nota de principios de agosto sobre una campaña de concienciación y vigilancia de la velocidad en carretera, se hacía eco de un informe de la OCDE titulado “Velocidad y riesgo de accidente”. Contiene este párrafo: “Además, en el informe confirma que el riesgo de fallecimiento de un peatón atropellado se multiplica por 5 cuando la velocidad de impacto pasa de 30 km/h a 50 km/h y que en vías interurbanas, una reducción de la velocidad media de 5 km/h produce un descenso de los accidentes mortales de un 28%”.

Pero claro, para muchos supuestos liberales por encima de todo (parece que incluso la vida en según qué temas) está la libertad de hacer lo que me dé la gana con mi omnipresente coche, como ya decía José Mari. De lo contrario, según ellos que no lo que dice la realidad, se hunde el mundo, y el negocio ante todo. En Salamanca, más que coches, parece que necesitamos gente, sobre todo que no se vaya por las políticas que durante décadas han practicado esos tan defensores de algunas libertades, pero no de las del trabajo, sanidad o educación de calidad, vivienda, dependencia… Mejor que colaboren a que se vayan a Madrid a sufrir a ese demonio llamado Carmena (según ellos).

Nota de la DGT:

http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2018/20180806-la-velocidad-elemento-fundamental-determina-gravedad-del-accidente-y-lesividad-victimas.shtml

Informe al que se refiere la DGT (en inglés):

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/speed-crash-risk.pdf

Infografía de la DGT sobre velocidad y atropello:

http://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2015/0810-A-mas-velocidad-mas-peatones-fallecidos.shtml#.W9wfx9VKjyM

Para ver el informe de la AEMA (en inglés):

https://www.eea.europa.eu/es/highlights/la-contaminacion-atmosferica-todavia-demasiado