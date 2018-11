Dos geólogos salmantinos estudian los riesgos geológicos del suroeste del Mar Mediterráneo

Viernes, 2 de noviembre de 2018

El estudio de los cañones submarinos en relación a los márgenes continentales donde se ubican se ha revelado de gran interés para la comunidad científica, especialmente interesada en comprender sus interacciones en las dinámicas oceanográficas como agentes de transferencia de sedimento del continente al océano y por ser potenciales factores de riesgo en la rotura de infraestructuras submarinas.

En este sentido, desde el pasado 4 de octubre y hasta finales de mes, la Universidad de Salamanca participa a bordo del buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa en el proyecto de investigación FAUCES (Factores de riesgo geológico asociado a cabeceras de cañones submarinos en los márgenes continentales mediterráneos del sur de Iberia), auspiciado por el Ministerio de Economía y en el que participa un multidisciplinar grupo de científicos y técnicos de diferentes instituciones como CSIC, IGME e IEO, entre otras.

Los geólogos de la USAL Mariano Yenes y José Nespereira son los investigadores responsables de la parte geotécnica de esta iniciativa en la que se estudian los riesgos geológicos asociados a las zonas de los márgenes continentales de la zona sureste del Mar Mediterráneo. Concretamente, tres cabeceras de cañones submarinos localizados en los márgenes continentales mediterráneos del sur de Iberia, Almanzora-Alías-Garrucha en el margen continental de Palomares, y La Línea y Guadiaro en el margen de Alborán, son los protagonistas del estudio al suponer una amenaza por su proximidad a la línea de costa.

Mapa batimétrico mostrando los principales cañones afectando a los márgenes mediterráneos del sur de la Península Ibérica, así como sus principales morfoestructuras. Fuente: FAUCES

Un buque oceanográfico en el aula

La participación de la Universidad de Salamanca en las campañas de reconocimiento geotécnico submarino a bordo del buque oceanográfico ha supuesto, además, un marco perfecto para la ejecución del Proyecto de Innovación y Mejora Docente “Interferencia entre la Investigación y las Actividades Docentes: ¿Problema u oportunidad?”. Gracias a él, los alumnos de tercer curso de la asignatura de Geotecnia de los Grados de Geología y de Ingeniería Geológica y del Grado de Ingeniería Civil de la USAL impartidos en los campus de Salamanca y Zamora reciben clases prácticas en tiempo real a través de videoconferencias semanalmente programadas “enriqueciendo de este modo el programa docente habitual”, subraya Mariano Yenes a Comunicación USAL.

La iniciativa de innovación docente, presentada por los propios Yenes y Nespereira, junto a los profesores Serafín Monterrubio, del Departamento de Geología, y Gabriel Santos, del Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno, permite a los estudiantes conocer de primera mano el desarrollo de la campaña y algunos de sus resultados de investigación. En palabras de Mariano Yenes, “gracias a las videoconferencias trasladamos la actividad de prospección geotécnica marina que se desarrolla en el barco al aula”, pero, además, “les enseñamos como es un barco de investigación oceánica y la no menos llamativa vida diaria de sus ocupantes”, señala.

FAUCES es un proyecto de cooperación científica nacional e internacional focalizado en el estudio de los riesgos geológicos marinos. Generalmente los cañones submarinos están ubicados en el borde de plataforma y talud continental, pero algunos excavan la plataforma hasta el punto que sus cabeceras se encuentran a tan solo cientos de metros de la línea de costa como son los sometidos a estudio en la investigación. En estos casos la configuración supone un alto riesgo geológico al tratarse de rasgos geomorfológicos muy activos.

Las cabeceras de cañón localizadas cerca de la línea de costa sufren cambios debidos a la interacción con los procesos costeros (deposición y erosión), la acción de corrientes de fondo o la actividad sísmica relacionada con procesos tectónicos. Todo ello determina factores de predisposición y/o detonación de inestabilidad sedimentaria que puede derivar en la rotura de infraestructura de cableado o fontanería, así como la destrucción de hábitats de pesca, variaciones en la morfología y ecosistema del fondo marino e incluso producir tsunamis que, aunque de pequeña extensión, pueden suponer un riesgo para las zonas costeras pobladas.

Los geólogos de la USAL Mariano Yenes y José Nespereira, adscritos a la Facultad de Ciencias y a la Escuela Politécnica Superior de Zamora, respectivamente, desembarcan el 31 de octubre en Cádiz tras una ardua campaña en la que coordinaron, a través de diferente metodología, la observación y toma de muestras de sedimento del fondo marino. Para ello, la actividad investigadora de los científicos de la institución académica salmantina consistió principalmente en obtener perfiles geofísicos que posibilitasen estudiar la estructura de los sedimentos en profundidad, por otro lado, se realizaron ensayos geotécnicos con piezocono que permiten determinar las propiedades mecánicas de los sedimentos de estas zonas singulares.

El estudio integrado de datos geológicos y geotécnicos en las tres áreas marinas sometidas a estudio permitirá caracterizar la compleja morfología de estos ambientes y los procesos sedimentarios dominantes para, finalmente, estimar el riesgo asociado a su evolución.

Entidades colaboradoras

El proyecto FAUCES se estructura en dos subproyectos, uno de ellos liderado por Belén Alonso del ICM-CSIC y el otro por David Casas del IGME. Cuenta, además, con el apoyo de varias empresas y entidades como Telefónica España, Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico (MAGRAMA), Lyra ingeniería y Igeotest.

Otras instituciones participantes fueron: Estructura de la Missào Para Extensao da Plataforma Continental (EMEPC), Instituto Dom Luiz (Universidad de Lisboa), Universitat di Roma “Sapienza”, Instituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS, Italia), Universidad de Granada, Delft University of Tecnology, Centro de Investigaciones Oceanográfica e Hidrofográficas de Colombia (CIOH), Universidad de Tanger, Universidad Pierre y Marie Curie, Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Geosciences (Universidad de Kiel), Instituto Portugues do Mar e da Atmosfera, UMA y el Institute of Enviromental Geology and Geoengineering (Italia).

Fuente USAL