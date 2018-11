Admitida a trámite en el Senado la Moción de Salvar el Archivo de Salamanca

Viernes, 2 de noviembre de 2018

La Moción por la que se insta al Gobierno a apoyar y preservar la integridad del Archivo de la Guerra Civil Española, radicado en Salamanca, ha sido admitida a trámite por la Presidencia del Senado, como así lo comunica su Presidente, Pío García-Escudero (archivo adjunto).

En este sentido, el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, asegura que no va a parar “hasta que devuelvan lo robado del Archivo de Salamanca y no voy a permitir que saquen ni un solo papel más del Patrimonio común de todos los españoles”. También ha pedido sosiego y firmeza al Ministro de Cultura “para que no ceda al chantaje de los separatistas catalanes y les exija la devolución de los 400.000 documentos que retienen ilegalmente en su poder”.

Comunicado de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca