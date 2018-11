Con la Iglesia hemos topado

Pues sí, la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reunión hace unos días con el portavoz del Vaticano, Greg Burke, para tratar varios asuntos de interés sobre todo para nuestro país, ya que para la Iglesia Católica no parecen serlo tanto a la vista de los resultados obtenidos, escasos, muy escasos. La Señora Calvo afirmó al concluir la reunión que esta había sido cordial, útil, fructífera y productiva para ambas partes; vamos como siempre.

En primer lugar estaba la cuestión de qué hacer con los restos del exdictador, a dónde trasladarlos, y el portavoz dijo, poco más o menos, que les da igual, que no es un tema de su competencia, y lo en tiendo, porque a mí, particularmente es una cuestión que no me interesa en absoluto, aunque entiendo que la propuesta de ubicarlo en la Almudena pueda herir sensibilidades.

Otra cuestión es los abundantes casos de abusos a menores por parte de sacerdotes, el portavoz le dijo que están en vías de modificar el Código Penal. Y yo creo que tratándose de un delito civil, en ningún caso relacionado con el ejercicio de su ministerio, los sacerdotes implicados en ellos deben ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Son delitos que atentan contra los derecho de, en el mayor porcentaje de casos, menores, con independencia de que el autor sea sacerdote o no. Bueno parece que el Papa Francisco esto lo tiene claro, otros vicarios de su iglesia no tanto.

Y por último, no podía ser de otra manera, cuestiones económicas que es lo que prima en nuestra actual sociedad occidental, siendo este tema, sin ser el más grave, el que ha obtenido mayor repercusión mediática. Veamos brevemente de que polvos vienen estos lodos.

En 1953, Franco firmó un Concordato con la Santa Sede según el cual la Iglesia Católica española gozaría, a partir de ese momento, de ciertos favores tanto en cuestiones económicas como en el ámbito de la enseñanza, un acuerdo que tiene rango de tratado internacional, extremo este ratificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es moco de pavo.

En 1998, el Gobierno de Aznar modifico la Ley Hipotecaria, permitiendo que la Iglesia católica – en esta ocasión sólo la Iglesia católica – poder registrar a su nombre, aquellos inmuebles que considerara suyos, y hacerlo únicamente con firma del Obispo de turno. Cuatro años más tarde, siendo todavía Presidente José María Aznar, se aprobó la Ley de Mecenazgo. En ella, distintas entidades ánimo de lucro, entre ellas a la Iglesia Católica, pero también otras asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, quedaban libertadas de pagar el IBI correspondiente a los inmuebles destinados al culto, pero también otros bienes como viviendas, terrenos, garajes, etc.; que únicamente la Iglesia Católica había podido registrar al calor de la modificación de la Ley Hipotecaria del 98.

El caso es que a día de hoy, ni siquiera la Conferencia Episcopal Española, tiene un registro exacto y completo de los bienes que posee en nuestro país. Una aproximación podría ser que entre Iglesias, templos y monasterio rondan los 24.000 inmuebles, a lo que habría que añadir 2.593 colegios católicos, 15 universidades, 22 facultades eclesiásticas, 71 institutos de enseñanza superiores, 65 hospitales, 56 ambulatorios o dispensarios y 773 residencias de ancianos y discapacitados. Además de centenares de pisos, campos, fincas, cementerios, garajes, colegios, etc.; y todo ello se beneficia de las exenciones fiscales sin ser destinados al culto. ¿Es justo? Bueno esa es la cuestión.

La justicia es un principio moral que nos inclina a obrar y juzgar conforme a la verdad y proporcionando a cada uno lo que le corresponde, por tanto si es un principio moral y la moral es un conjunto de costumbres y normas – no mentir, no engañar, no matar, no robar, etc. - que consideramos buenas a la hora de juzgar el comportamiento de las personas, estamos hablando de un ámbito fuera de la ley, ya que esta, la constituyen códigos y decretos establecidos por consenso por el poder ejecutivo y de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad, pues no hacerlo acarrea sanciones o penas. Si aceptamos que esto es así, podemos afirmar que ciertas cuestiones aun siendo legales pueden resultar inmorales .

En mi opinión, todo aquellos bienes que sean Patrimonio Cultural y aquellos que cumplan una función útil para la sociedad, siempre que estén a disposición de todos los ciudadanos ya que se mantienen con nuestros impuestos, podría gozar de estos beneficios, pero ¿y el resto? ¿es justo que así sea? No se trata de perjudicar a nadie, sino de compensar un persistente agravio comparativo?. A cada uno lo suyo, eso es lo justo.

San Pablo, en la segunda carta a los Corintios advertía: "Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño: que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. Pero su fin será conforme a sus obras[1]" Amén