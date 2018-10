Casi 900 alumnos asistirán a las sesiones para escolares del 8º FICEE

Miércoles, 31 de octubre de 2018

El Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo incluirá en las mañanas del lunes 12 al miércoles 14 las habituales sesiones para escolares, que este año tendrán lugar en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. Estas sesiones han vuelto a generar un gran interés en los centros educativos, apuntándose a las mismas un total de 878 alumnos, pertenecientes a todos los centros de Ciudad Rodrigo, y a los IES de Lumbrales y La Fuente de San Esteban.

Las sesiones comenzarán el lunes 12 con la asistencia de un total de 318 alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. Al día siguiente, el martes 13, acudirán 286 alumnos de 1º y 2º de la ESO; mientras que el miércoles 14 se acercarán al Teatro 274 alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.

Según apuntan desde la organización del FICEE, todos esos escolares podrán disfrutar de una serie de trabajos que servirán “para educar su mirada y para ayudarles en su proceso formativo”. Como novedad, se ha creado un premio especial que entregarán los escolares de ESO y Bachillerato con sus votos al concluir las sesiones de proyección.

Hay que recordar que el 8º FICEE se inaugurará el viernes 9 de noviembre con un acto con entrada libre en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal que incluirá la intervención de Juan Gordon, de Morena Films; la actuación de En3Jazz; y la proyección de cinco cortometrajes: With my own two hands, de Michaël Barocas (Francia); The departure, de Milan Bath (Alemania); The Pianist of Yarmouk, de Vikram Ahluwalia (Reino Unido); 16 semanas, de Carlota Coronado Ruiz (España); y Our Rose Garden, de Ligia María Storrs Rojas (Estados Unidos).

Las entradas para el FICEE se pueden adquirir en Perfumería La Glorieta y Emilio Estudio, y una hora antes de cada sesión en el Teatro Nuevo o el Cine Juventud (dependiendo donde tengan lugar). El precio de entrada de cada sesión es 2,50€; existiendo la posibilidad de comprar un abono para todas las sesiones por 15€.