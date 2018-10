Luis Planas, sobre la flexibilización de la Norma de Calidad del Ibérico: “España no es un país low cost”

Miércoles, 31 de octubre de 2018

El ministro no es partidario de hacer modificaciones y manda un mensaje muy contundente a los que abogan por cambiarla

Desde hace varios meses, una parte del sector del cerdo ibérico ha venido presionando al nuevo Gobierno para poner sobre la mesa el debate para conseguir cambios en la Norma de Calidad del Ibérico. Liderados por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, ASICI, una parte del sector ha llegado a movilizarse para presionar al ministro, que hasta el momento se había limitado a esquivar un posicionamiento. Hasta ahora, donde, por primera vez, ha sido mucho muy claro al respecto al señalar que no es partidario de hacer modificaciones y mandar un mensaje muy contundente a los que abogan por flexibilizar la norma: “España no es un país low cost”, recoge http://www.agroinformacion.com

En Sevilla, en una de las comunidades donde las posturas está más enfrentadas a favor y en contra de estas modificaciones, el ministro de Agricultura, Luis Planas tuvo que hacer frente a preguntas sobre la posibilidad de cambios. Y aunque no se cerró al debate con el sector, tampoco se mostró muy partidario de hacer modificaciones. “Todos estamos contentos con la Norma, con el etiquetado hemos conseguido que no haya fraude para el consumidor y el sector ha ido hacia arriba exponencialmente, España no es un país de low cost”, esgrimió.

Un posicionamiento y un mensaje claro a quienes quieren forzar unos cambios que, como se ha visto en los últimos meses no cuenta con el respaldo de todo el sector, cada vez más dividido y enfrentado por sus respectivos intereses, destacando el papel de los productores e industriales más importantes del cerdo ibérico extensivo de Córdoba, en contra de la propuesta de la Interprofesional del sector, ASICI, para exigir cambiar la Norma de Calidad.

