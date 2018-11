“Hemos caminado mucho estos años de Democracia, pero insuficiente en violencia de género”

Domingo, 4 de noviembre de 2018

En el capítulo de inversiones en Salamanca, “en 2019 lo prioritario es acabar lo presupuestado en 2018”, subrayando además la importancia de las infraestructuras “de carácter social”

Recorrer la provincia para conocer de primera mano los proyectos, demandas e inquietudes de los municipios, con la despoblación como una de las cuestiones más preocupantes, ha sido una de las prioridades para la subdelegada de Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez Álvarez, desde que tomara posesión el pasado mes de julio. En este tiempo ha recorrido 4.000 kilómetros, porque como subraya “conocer es lo que te permite trabajar de una manera distinta y sentir empatía con los problemas de la gente”. Del futuro de Salamanca, y de otras cuestiones claves como seguridad ciudadana, infraestructuras, conciliación laboral y familiar y la lucha contra la violencia de género, “un tema social al que tenemos dar respuesta todos”, hablamos con la primera mujer que ocupa el cargo de subdelegada del Gobierno en Salamanca.

Tras estos primeros meses en el cargo y, después de los múltiples encuentros mantenidos, ¿cuáles han de ser las prioridades a las que dar respuesta con respecto al futuro de Salamanca y su provincia?

Para mí era fundamental conocer, porque es lo que te permite trabajar de una manera distinta, sentir empatía con los problemas de la gente. Nos hemos encontrado, por una parte, alcaldes y alcaldesas, y corporaciones locales, de gente comprometida, trabajando y mirando por su pueblo. Hay mucha gente, que además de manera voluntaria, está trabajando bien, un punto de arranque bueno cuando la gente cree en lo que hace. Por otro lado, nos hemos encontrado cuestiones que son trasversales, como el tema de la despoblación, un tema clave en Salamanca, y en Castilla y León, que tiene una solución compleja y que implica a muchos agentes e instituciones para dar respuestas. Otra de las cuestiones es que la población está muy envejecida. Nos hemos encontrado con municipios de muy pocos habitantes, mayores, que necesitan de muchos servicios básicos. Todo está relacionado para fijar población, añadiendo algo tan importante como las infraestructuras, depuradoras, regadíos, mejores comunicaciones, acceso sin dificultades a las nuevas tecnologías...

En materia de medidas contra la despoblación, ¿se debe incentivar más al emprendedor rural?

Totalmente, desde los ayuntamientos es lo que se debe hacer, apoyar los proyectos de emprendimiento acordes con la línea de objetivos de desarrollo sostenible.

En su discurso de toma de posesión del cargo pidió altura de miras, diálogo, respeto y crítica constructiva. De alguna manera, y visto el distanciamiento que a veces se produce entre políticos y ciudadanía, ¿habrían de recuperarse estos, y otros, como valores esenciales e incuestionables?

Totalmente. Política se hace desde tu familia, desde tu empresa, desde el lugar donde estás, por eso, la crítica cuando es para construir siempre es buena, porque si no hay crítica no avanzas. La buena coordinación es fundamental, tenemos una relación muy cordial con el Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, tenemos una buena sintonía y relaciones cordiales. Esa es la fotografía que quiere el ciudadano, porque tenemos un mismo objetivo, la ciudadanía y su bienestar. Este ha sido el primer tiempo en el que me he sentido bien acogida por la ciudadanía y las instituciones, y ahora hay que sentarse. Hay una parte que tiene que ver con los recursos que llegan, pero hay otra a la que estamos poco acostumbrados y es ser creativos y ver cómo rentabilizamos al máximo los recursos.

¿Podemos afirmar que Salamanca es una ciudad segura?

Sí, es una de las ciudades más seguras de Castilla y León y de España, y creo que esa esa la sensación que además se percibe, pero la seguridad nunca puede tener techo, y ahí hay que seguir trabajando.

En materia de inversiones en infraestructuras, y de cara a los Presupuestos Generales de 2019, ¿cuáles son prioritarias?

En 2019 lo prioritario es acabar lo presupuestado en 2018, porque hay proyectos que llevan hasta 40 meses. Nuestro objetivo es que lo que ya estaba presupuestado se lleve a cabo, y que en el 2019 se continúe con estas obras. Ahí está acabar con la electrificación de la línea férrea (entre Salamanca y Fuentes de Oñoro) o la A-66. Pero al lado de todas estas infraestructuras, que son fundamentales, son importantísimas las de carácter social, desde mejorar la accesibilidad de determinados lugares para las personas con discapacidad a todo el tema de la dependencia, la conciliación.

¿Debemos ser más activos como ciudadanos en la lucha contra la violencia de género, sobre todo para evitar el riesgo de ‘normalizar’ o minimizar su gravedad?

Visualizamos un paisaje y nos quedamos ahí, y el paisaje hay que cambiarlo. La Ley contra la Violencia de Género es una ley buena y plantea cuestiones fundamentales. Desde la Subdelegación del Gobierno contamos con un presupuesto mayor para todo el tema de sensibilización, porque hay que entender que este no es un problema de la mujer, sino un problema social al que tenemos dar respuesta todos. Desde denunciar situaciones que podamos ver, y trabajar, mujeres y hombres, por la tolerancia cero, pero ni el chiste fácil. Es impensable que en pleno siglo XXI se resuelvan los conflictos con la violencia, y especialmente de aquel que se cree con mayor fuerza y autoridad sobre la mujer.

¿Es clave que la mujer denuncie?

Clave que la mujer denuncie, y para que lo haga tiene que saber que tendrá la seguridad de su entorno, la aceptación y la acogida en la comunidad. Hemos caminado mucho estos años de Democracia, pero insuficiente en violencia de género, y es un problema de la sociedad en su conjunto.

Hablando de los logros y espacios conquistados por las mujeres en estas décadas, ¿la asignatura pendiente son los espacios de toma de decisiones para una igualdad plena y real?

Nos falta, sí. Es verdad que estamos en los puestos intermedios, y que todo lo que tenemos que conseguir por oposición ahí estamos, pero todavía en los cargos más altos de toma de decisiones hay menos mujeres, hay que cambiarlo desde la confianza. Por una parte, la respuesta decicida a poner en manos de mujeres determinados tipos de servicios y, por parte de nosotras, romper con nuestro propio techo, decir sí, adelante, yo puedo.

En materia de seguridad vial, ¿es partidaria de endurecer las sanciones o de incidir más en educación vial?

Incidir en educación es prioritario, siempre es un seguro y una inversión. Entiendo que la gente tiene que divertirse, pero hay que buscar alterntaivas que hagan compatible el ocio y pasarlo bien con la seguridad vial. Según el último informe de la DGT, la mayoría de los accidentes están vinculados a factores que podemos evitar, como las distracciones, hablar por el móvil, discutir en el coche, tomar medicamentos y conducir…

Trayectoria profesional

Encarnación Pérez Álvarez, nacida en Salamanca, es doctora en Sociología, Diplomada en Trabajo Social y Profesora Titular de Universidad, impartiendo docencia en el Grado de Criminología en la Facultad de Derecho y el grado de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales en Salamanca. Ha desempeñado entre otros los siguientes cargos: Presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social en Salamanca y Zamora, Presidenta del Consejo Regional de Trabajadores Sociales de Castilla y León, Directora del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca y Presidenta de la Comisión de Asistencia Social Penitenciaria de Salamanca.