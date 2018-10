La Diputación contratará 205 obras pendientes de ejecutar entre este ejercicio y el siguiente

Miércoles, 31 de octubre de 2018

Ciudadanos respalda la propuesta del PP para aplicar el artículo 155 “con la amplitud y duración que se requiera para frenar el desafío independentista catalán”

Extenso pleno ordinario celebrado este miércoles en La Salina con el grado de ejecución de los presupuestos como uno de los principales asuntos de debate entre los grupos, tras la presentación del informe de la Intervención. “Estamos realizando un esfuerzo para dejar adjudicadas las obras correspondientes a planes y carreteras” ha explicado la diputada de Economía, Chabela de la Torre, reconociendo las dificultades para la ejecución completa de 145 millones de presupuesto “en un contexto difícil”, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y la Plataforma de Administración Electrónica.

Respondía así a las críticas de la diputada socialista, Carmen García, “solo se ha ejecutado un 18%, hay 100 millones sin ejecutar, lo que demuestra la falta de gobernabilidad y de iniciativa del equipo de Gobierno”; del diputado de Ganemos, Gabriel de la Mora, y del portavoz de Ciudadanos, Manuel Hernández, que consideró difícil ejecutar nuevas inversiones antes de finalizar el actual ejercicio. Chabela de la Torre explicó al pleno que es uno de los capítulos más importantes, el VI relativo a obras e infraestructuras, “el menos ejecutado”, con el 45,93%, afirmando que son 205 las obras pendientes de contratar, “que se puede realizar entre un ejercicio y el siguiente”.

Los ayuntamientos podrá acceder a préstamos a cero interés

Por unanimidad sacó el pleno adelante la propuesta del Grupo Popular para que los ayuntamientos de la provincia tengan acceso a préstamos al 0% de interés, frente al 1% actual. Se trata de un instrumento financiero que calificó de fácil, sencillo, accesible y sin coste para formalizar el préstamo. Sin embargo, los municipios deben cumplir determinados requisitos. Hasta el 75% del endeudamiento, el préstamo se concederá de manera directa, y a partir de este porcentaje es la comunidad autónoma la que debe autorizarlo. Estos préstamos a cero interés no se pueden otorgar a aquellas entidades locales que superen el 110% de la deuda. “Estamos de acuerdo en estas medidas que sirven para mejorar la caja de cooperación local”, argumentó la portavoz socialista. La propuesta salió adelante con el respaldo de los cuatro grupos.

El pleno también aprobó el reconocimiento retributivo del 100% a los trabajadores de la Diputación en el caso de incapacidad temporal o por enfermedad y las retribuciones que le correspondan por antigüedad al personal eventual de la institución. Fuera del orden del día, se autorizó al Ayuntamiento de Buenamadre a dar de baja una obra por otra -el arreglo de la Casa Maestra- por valor de 26.000 euros.

Mociones del Grupo Popular

- Proposición para recuperar el espíritu de concordia y reconciliación y la defensa de la unidad de España. Con los votos de Ciudadanos, el PP ha sacado adelante la moción que reivindica el proceso de la Transición española y defiende los símbolos “que nos representan como moción”, la monarquía y el español como lengua vehicular. Asimismo, un quinto punto recoge el apoyo a la aplicación del artículo 155 “con la amplitud y duración que se requiera para frenar el desafío independentista catalán”, con el que no estuvo de acuerdo Gabriel de la Mora, considerándolo “una cuestión parcial y particular del PP”. Por su parte, la socialista Carmen García, acusó al PP “de estar nerviosos con las encuestas, porque no entendemos a qué viene la moción, todos defendemos la Constitución y la democracia”.

- Luz verde a la mejora del servicio de transporte de la línea VA-247 que une Linares de Riofrío con Piedrahita y Madrid, con los votos a favor de populares, Ganemos y Ciudadanos y la abstención socialista. La moción pide al Ministerio de Fomento, titular de la línea, que pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar un servicio de calidad y frecuencia adecuadas.

Mociones del Grupo Socialista

- La creación de un grupo de trabajo para hacer frente a la despoblación de las zonas rurales no fue votada como moción porque la propuesta socialista se analizará y debatirá en las comisiones correspondientes, por acuerdo de los diputados.

- “Exigir a la Junta de Castilla y León un trato igual para los trabajadores de salud pública y los profesionales del sistema de salud y la modificación de la Ley 10/2007”. Es el acuerdo de todos los grupos a la moción socialista relativa a la equiparación laboral de este colectivo sanitario no asistencial, que incluye a unos 2.000 veterinarios.

- Con los votos en contra del PP, el pleno ha rechazado la moción que solicitaba que la Diputación asumiera la titularidad de la carretera que une Candelario con la localidad cacereña de La Garganta. El popular Carlos García Sierra aclaró que esa vía “nunca ha sido de titularidad provincial y sí municipal”, recordando que la Diputación cuenta con una convocatoria destinada al arreglo de caminos al que pueden acceder los municipios si es que lo solicitan.

Mociones de Ciudadanos: Una retirada, dos rechazadas

- Retirada la propuesta para crear una App de turismo porque se estudiará en la comisión correspondiente, el pleno rechazó la moción que solicitaba poner en marcha una ruta turística o peregrina hacia Alba de Tormes por la Vía Verde -Salamanca, Carbajosa, Alba-.

Tampoco se aprobó, con el rechazo de socialistas y populares, la moción que solicitaba renovar la iluminación interior y exterior en los edificios propiedad de la institución, así como el uso de energías renovables para autoconsumo. Hernández lamentó que “los viejos partidos, PP y PSOE, no hayan estado a la altura de las circunstancias y no piensen en el desarrollo e impulso de nuestra provincia” porque “como llevan haciendo mucho tiempo, bloquean iniciativas que van encaminadas al bienestar común de los salmantinos”.

Mociones de Ganemos: Rechazadas las tres propuestas

- Rechazada con los votos en contra del PP, la moción para mejorar el empleo de los jóvenes en el campo. Chabela de la Torre recordó al pleno las líneas de ayudas para proyectos de investigación aplicados al sector primario -500.000 euros en la tercera convocatoria- con “un salto cuantitativo y cualitativo” en apoyo a los agricultores y ganaderos de la provincia. “No nos pida que seamos un segundo Ecyl”, manifestó dirigiéndose a De la Mora.

- También fueron rechazas las mociones que solicitaban fortalecer la libertad de información y la implantación de la inspección de servicios.

Fotos: Alberto Martín