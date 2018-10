Lurdes Barrios, expone en la Cafetería del Casino. su obra "QUIZÁS..."

Sin duda alguna la fotografía es el motor de mi vida. Pienso en ella

La fotografía, primero y sus palabras después me han permitido encontrar la obra de una gran artista, que sabe lo que busca desde el primer momento que fija su objetivo y más aún desde que en su cabeza surge un proyecto. Blanco y negro, color… ese es el dilema de los fotógrafos, que Lurdes ha resuelto magníficamente en una exposición en B y N que no hubiera podido ser de otra manera. Blanco y Negro suave, que pone intimidad en sus ideas y acentúa un trabajo minimalista en el que se encuentra a sí misma.

A medida que crecemos nuestras emociones se van haciendo más complejas: alegría, pena, triunfo, fracaso, soledad, plenitud, belleza, melancolía… de todo esto está hecha la vida y todo sigue, casi siempre, siendo un misterio. Fotografiar significa en Lurdes la apropiación de un segmento minúsculo de la realidad pero dotada de todo sentido: A veces, una fotografía explica la vida, siempre hace una historia

Afirma Lurdes

“Sin duda alguna la fotografía es el motor de mi vida. Pienso en ella

constantemente, es mi compañera fiel y mi principal vía de escape.

Porque aunque el tiempo alivia cosas como la pérdida, el dolor o la

culpa, sólo consigo que desaparezcan por completo cuando disparo”.

Fotografiar es llegar más allá de lo que el ojo ve, es llegar al alma de las cosas es comprender la luz y dar sentido al caos. No es la cámara la que hace la foto sino el fotógrafo cuando sabe mostrar el alma de las imágenes que ve y Lurdes en esa dinámica

Una gran exposición para ver y admirar, que no te debes perder





Qué te motiva fotográficamente ?



Fotografío lo que me remueve, lo que me llega y me nace. Y si alguna de

mis imágenes provoca que alguien se pare, la observe y le trasmita, ya

todo merece la pena. Disfruto observando y necesito crear mi propio

universo, me evado imaginando cómo quiero que sean mis instantáneas.





Fotografía … documento o expresión artística.



Expresión artística.

Con mi obra busco trasmitir un sentimiento o una sensación. La

fotografía conceptual me permite delegar en el espectador. Él es dueño

de su propio análisis y eso me resulta muy atractivo.

Una foto artística no siempre nace por casualidad, no siempre está ahí,

no siempre me la encuentro. Cuando esto pasa, es maravilloso, pero

también me motiva crear, inventar, experimentar, descubrir …







Siempre fotografías en ByN ?



Irremediablemente, no.

El señor Eduardo Momeñe dice que tenemos que definirnos como fotógrafos,

y para ello debemos elegir entre color y ByN.

A mí personalmente me resulta muy complicado, porque no todos los días

son en color y no todos en ByN.

Afortunadamente no todos los días nos sentimos igual y considero que el color es necesario en varias de mis fotografías.

En el caso de esta exposición elegí ByN porque no podía ser de otra manera.

De esta forma consigo enfatizar lo que realmente interesa. El ByN dramatiza, contiene nostalgia y le da el sentido atemporal que busco.





Crees que el ByN es expresión del minimalismo que abanderas ?

Como decía, decidir entre color y ByN no me resulta nada fácil, pero depende únicamente de la imagen.

El minimalismo en color me fascina y cada vez más. Pero si tuviera que elegir sería fotografía en ByN.

Con el minimalismo he encontrado una forma de expresarme, donde lo más simple adquiere todo el protagonismo, donde lo pequeño se vuelve grande y donde menos es más.

Define tu fotografía y defínete como fotógrafa.

Definirme como fotógrafa … qué complicado.

Mi andadura aún es muy corta, llevo menos tiempo del que me gustaría haciendo fotos, aunque he consumido y consumo fotografía sin descanso.

Creo que es necesario estar en un constante aprendizaje, leyendo, viendo, observando. Y así ir encontrando mi camino, ése del que habla Rosa Isabel Vázquez en su libro " El proyecto fotográfico personal". Poco a poco voy encontrándome y QUIZÁS me encuentre.

Hasta llegar aquí he coqueteado con la fotografía de calle, me interesa la fotografía urbana, me entusiasma el retrato y me apasiona el autorretrato,

Profesionalmente hago sesiones New Born y embarazadas, y lo compagino recuperando procesos fotográficos históricos.

Pero me gustaría ante todo, seguir siendo libre, plasmando mis emociones y obsesiones.

Mi fotografía habla del dolor, de la esperanza, habla de la muerte, de la vida, de la pérdida, de las cicatrices, habla de renacer, de resiliencia, habla sexos y de sexo, habla de libertad. En definitiva, habla de mí.

Qué supone exponer y en este caso concreto exponer en la Galería de Cafetería Casino?

Las exposiciones son un magnífico escaparate para dar a conocer mi trabajo y de esa forma poder llegar a más personas.

Y además, es muy buena excusa para ver mis fotografías a papel, algo que me resulta verdaderamente emocionante.

En este caso la labor que hace la Galería de la Cafetería Casino, cediéndonos este magnífico espacio, es digna de agradecer.

Al igual que la ayuda e interés de Tomé y Alberto para poder llevarla a cabo. Ojalá continúen con este proyecto, gracias al cual podemos disfrutar de tan variadas exposiciones. Personalmente mi experiencia está siendo muy satisfactoria y estoy muy agradecida.

Qué opinas de la fotografía actual?

Tengo sentimientos encontrados. Las nuevas tecnologías y las RRSS hacen que la fotografía tenga un impacto y un alcance brutal. Pero también creo que es un arma de doble filo y es muy fácil sentirse fotógrafo.

Creo que es fundamental formarse, aprender, y por supuesto ver fotografía y empaparnos de arte en general, porque eso nos hará crecer y crear.

Rebelándonos un poco con la fotografía actual, mi compañero Javi Calvo y yo nos hemos embarcado en un proyecto donde recuperamos procesos fotográficos históricos del s. XIX. Impartimos talleres, asistimos a ferias y mercados de arte y elaboramos procesos mágicos como la cianotipia, marrón VanDyke, papel salado, antotipia, albúmina, goma dicromatada, etc …

Es emocionante empezar de cero y disfrutar de la nostalgia de lo antiguo.

Por qué QUIZÁS?

El título de la exposición fue una sugerencia muy personal. Quien me conoce bien sabe que es una palabra que me atrae. No sólo me gusta su significado, también me gusta como suena. Este adverbio me genera una duda, un misterio, una incertidumbre, un interrogante. Me hace encontrarme ante una disyuntiva…

Y precisamente es justo lo que me gustaría que también generasen mis fotografías... que no pasaran desapercibidas, que quizás cautivaran, que permitieran

ir más allá... que quizás emocionaran.

Qué magnífico cuando alguien se detiene, observa y siente.

Quizás no es maravilloso

LAS FOTOS FORMAN PARTE DE LA EXPOSICIÓN “QUIZÁS...” DE LURDES BARRIOS

Enhorabuena Lurdes y enhorabuena para Alberto y Tomé, así se hace camino.

La exposición se puede admirar hasta el 18 de noviembre en la Cafetería del Casino C/ Concejo nº8.