Sonia García, acuarelas en Manolita Café Bar

Miércoles, 31 de octubre de 2018

Tienen los locales de Salamanca en invierno ese ambiente cálido y acogedor que nos resguarda de la oscuridad, el frío y la lluvia, que nos envuelven en música y nos hacen sentir en casa. Y más aún cuando el espacio tiene ese aire inconfundible de gente que juega al ajedrez, que escribe en el teclado del ordenador y que disfruta de una propuesta diferente; charlas, teatro, recitales, música, cultura y arte. Arte en las paredes que nos acogen y que nos devuelven propuestas tan interesantes y originales como las acuarelas de Sonia García.

A Sonia García los pinceles, el óleo, la piedra de Villamayor y el dibujo la llevaron siempre por esas sendas del arte que inició con el que fue su profesor en el instituto, Luis Morán. Sin embargo, fue la acuarela junto a Montserrat Ruiz Varea la técnica que mejor se avino a su sensibilidad y a su visión del mundo, esa que comparte con el artista catalán Cecs Fabré, quien afirma que Sonia tiene esa cualidad inocente en el sentido amplio y grandioso de la palabra que la salva del propio mundo del arte y de su agresividad. Reconocido acuarelista profesional en el ámbito del paisajismo, Fabré sostiene una mirada amorosa y sagaz frente a la obra de Sonia García, Ella se protege de la técnica excesiva, porque es verdad que cuando sabes mucho de algo, pierdes la frescura.

La acuarela de Sonia García tiene precisamente esa frescura y esa inocencia que atribuimos a los niños. Animales, plantas y frutos destacan en un primer plano sensitivo, lleno de expresión. Un momento captado al vuelo de los pinceles, manchas de color que nos devuelven al animal y al objeto en un momento fijado para siempre con la ternura de la artista y su certera visión. Son imágenes limpias, inocentes, aparentemente sin pretensión pero que sí ocultan una técnica, porque como afirma Cecs Fabré: Lo importante en el arte es tener los mecanismos de expresión suficientes. No hay nada peor que quererse expresar y no poder, querer compartir algo y no tener el lenguaje para ello. La técnica, en suma, es importante, pero hay una cualidad en la acuarela de Sonia García, la de la sencillez, la autenticidad. Yo soy muy sincera, afirma la artista, tenemos todos mucha prisa por todo, pero yo quiero captar el instante, la esencia.

Un instante que cuelga en las paredes de Manolita Café Bar, todo plumas, colorido y forma que retrata la verdad de animales y plantas cotidianos, aparentemente anodinos. Veo un objeto y me digo, tiene una acuarela. Todo el día estoy observando y por supuesto, me gusta mucho representar la vida, me siento muy cómoda pintando animales y plantas porque me fascina todo lo que tenga vida.

Una vida que rebosa del cuadro, que inquiere al espectador, que parece moverse, hacer ruido, volver a su lugar de reposo. Pájaros, gatos, perros… captados en su belleza sin pose, los animales son reales y devuelven al humano una mirada humana, directa, sin dobleces. En el arca de Noé de Sonia García las bestias tienen una mirada que sostiene y una morfología que la pintora capta sin detenerse en los detalles, pero quizás por ello, absolutamente acertada. No se puede decir más con tan pocos elementos. Economía en las líneas y en los colores, ningún elemento que distraiga la visión del objeto o el animal. Planos protagonistas en medio de la blancura de la lámina.

Sonia García dignifica la vida, hace de la humildad –la suya y a de sus modelos- virtud, pone en primer plano lo más cercano y a la vez, lo menos visto. Por eso sorprenden sus acuarelas, nos detenemos en ellas, tan familiares, tan próximas, tan nuestras. Se trata de un ejercicio de autenticidad, de reconocimiento, de humildad… se trata de la vida, sencillamente. Una vida que sabe retratar Sonia García y que nos entrega como un regalo inesperado. Paredes que palpitan de vida y de verdad. Porque la mirada de la acuarelista está llena de aquello que ama. La vida diluida en el agua de esa técnica hermosa y escurridiza. Esencia cotidiana.

Fotografía y texto: Charo Alonso.