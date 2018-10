Javier Garrido pide abrir las Ordenanzas para incorporar beneficios fiscales

Alejo Riñones deja una “patata caliente” para futuras corporaciones diciendo que “se verán obligados a subir los impuestos” En el pasado pleno del mes de octubre el Alcalde asumió que quien gane las elecciones tendrá que subir impuestos

Tú Aportas lleva solicitando desde hace semanas la apertura de la Ordenanzas para subsanar errores y adaptarlas a los nuevos tiempos, provocando así creación de empleo, no para subir los impuestos Tras las declaraciones de Alejo Riñones donde dice que para el próximo año no se subirá ninguna ordenanza municipal, Tú Aportas quiere poner de manifiesto la hipocresía del Alcalde en rueda de prensa diciendo que no subirán las ordenanzas para el año 2019, cuando días antes en el pleno extraordinario del mes de octubre declaró que: “…las próximas corporaciones, las próximas legislaturas, pues esté el que esté, se verá obligado a subir los impuestos a subir las ordenanzas…” Pincha aquí para escuchar y ver las declaraciones del Alcalde Esto demuestra que la gestión del Equipo de Gobierno dejará las arcas municipales con menos recursos para afrontar los próximos años, mientras hace electoralismo con el dinero de los ciudadanos de cara a las próximas elecciones. Tú Aportas ha solicitado en la Comisión de Economía que se abran a estudio todas las Ordenanzas Municipales para que se puedan incorporar nuevos textos o suprimir las redacciones caducas y antiguas. “Únicamente queremos que el Equipo de Gobierno abra todas y cada una de las Ordenanzas para que se puedan incorporar beneficios fiscales y económicos que supongan creación de empleo en nuestra ciudad. No queremos que se abran para subir impuestos sino para adaptarlas a los nuevos tiempos”, ha declarado Javier Garrido, Portavoz de Tú Aportas. Tú Aportas