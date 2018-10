El Alevín Blanco reinicia el jueves la liga tras admitirse a tres equipos más tras sus protestas

Martes, 30 de octubre de 2018

El Alevín Blanco del Ciudad Rodrigo CF reiniciará el Día de Todos los Santos la liga 2018/2019, que inicialmente comenzó, como todos los equipos de la cantera del Club mirobrigense, el último fin de semana de septiembre. Sin embargo, esta liga fue interrumpida a mediados del mes de octubre para su reformulación tras la admisión de tres nuevos equipos.

La cuestión es que la Delegación Provincial y la Federación Territorial habían configurado un grupo de 3ª División Provincial Alevín con sólo 3 equipos (Hergar Camelot, Amigos de Cabrerizos C y Villares de la Reina D), que por lo tanto iban a medirse únicamente entre ellos a lo largo de la temporada.

Estos equipos protestaron y protestaron, y aunque se veía a lo lejos que no tenía ningún sentido que estos tres equipos compitieran ‘sueltos’ en vez de integrados en otros grupos también de la 3ª Provincial, a los gerifaltes del fútbol regional y provincial les costó entrar en razón, y tuvo que haber numerosas protestas y solidaridad por parte de otros clubes para que por fin fueran recolocados en otro grupo.

Finalmente, han sido asignados al grupo en el que está el Alevín Blanco del Ciudad Rodrigo, que de este modo ha pasado de 14 a 17 equipos. Como esta recolocación se hizo con la temporada ya empezada (el Ciudad Rodrigo ya había jugado 3 partidos), ha habido que parar la competición y hacer un calendario nuevo, buscando nuevas fechas para jugar, por empezar ya ‘tarde’ y ser más equipos que en otras categorías.

Así, este grupo de la 3ª División Provincial Alevín, a diferencia de otros equipos, jugará el Día de Todos los Santos, el Puente de la Constitución (con doble partido), tendrán 2 semanas menos de vacaciones en Navidad, jugarán el fin de semana en Carnavales, sólo tendrán 1 semana de vacaciones en Semana Santa, y jugarán el Día del Trabajo. Además, los dos últimos fines de semana de marzo, el primero y el último de abril, y el segundo de mayo, jugarán 2 partidos.

La relación completa de equipos, junto al Ciudad Rodrigo, de esta categoría reformulada es la siguiente: Alba de Tormes B, Amigos de Cabrerizos C, Calasanz B, Doñinos, Atlético El Encinar, Hergar Camelot, Real Salamanca Monterrey B, Promesas de Villoria, Ribert B, Ribert C, Salesianos Salamanca A, Salesianos Salamanca B, San Agustín B, Sporting Garrido, Villares de la Reina C y Villares de la Reina D.